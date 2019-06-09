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NBA／火箭與丹東尼合約接近達成協議？ 經紀人否認

2019-06-09 11:07聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

火箭教頭丹東尼。 美聯社
火箭教頭丹東尼。 美聯社
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根據《ESPN》記者麥克馬翰（Tim MacMahon）報導指出，休士頓火箭與總教練丹東尼（Mike D’Antoni）的續約案出現轉折，在雙方談判破裂的一周後，球團決定讓步，撤回以「執教績效」做為評比的條件，雙方協商情況已接近達成協議，不過這項消息被丹東尼的經紀人勒加瑞（Warren LeGarie）否定。

丹東尼與火箭合約還有一年，日前雙方就續約一事談不攏，火箭原本的條件是給丹東尼一年500萬美元的年薪，外加400萬美元的季後賽獎金，但原本的報價僅250萬美元為保障年薪，若丹東尼未在季中遭到開除，才能再領到另外250萬美元。

而這份合約顯然不被丹東尼所接受，日前有報導指出，火箭管理層已經提前終止了和丹東尼的續約談判。不過最新消息指出，火箭老闆費爾提塔（Tilman Fertitta）已經同意修改合約，不過當時經紀人勒加瑞並未在場，因此合約細節可能還需一段時間才能決定。

但這項丹東尼與火箭雙方協商已接近達成協議的消息，被勒加瑞否定，「那個稱接近達成協議的報導並不能準確代表目前的情況，當他們與丹東尼會面時，本質上是提供他們認為的新的報價，但這對我們來說還是一樣的，還是我們不願意接受的報價。」

勒加瑞表示，火箭拿掉了250萬美元的買斷選項，讓報價變成一紙500萬美元的合約，但這依舊不能與NBA其他資深教練的薪水相比，「所以我們不把這看作是一份我們願意接受的報價。」

勒加瑞繼續說：「當時他們問丹東尼覺得如何，他的回答是說：『是的，聽起來不錯，但是跟勒加瑞談吧。』而自此之後他們從未與我談過，所以情況沒有向前發展，報導有些不真實，我們還沒有接近達成協議。」

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