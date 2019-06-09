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NBA／杜蘭特隨隊前往多倫多 G5是否能打仍未可知

2019-06-09 10:08聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

尋求三連霸的金州勇士，在傷兵滿營的情況下陷入總冠軍賽1勝3敗的絕對落後，杜蘭特Kevin Durant）從上月9日拉傷右小腿後，外界就十分關注他何時能夠復出，不過至今仍未有明確歸隊時間表，而為了即將開打的第五戰，勇士今天啟程前往多倫多，杜蘭特也隨隊一同前往，不過能否歸隊仍是未知數。

自從在與火箭隊的系列賽第五戰中拉傷右小腿提前退場後，杜蘭特就一直高掛免戰牌至今，球隊對於他的歸隊時間也一延再延，並未給予一個明確的復出時間表。

勇士在杜蘭特缺陣的情況下，雖先擊敗強敵火箭挺進西區決賽，又以直落四場橫掃拓荒者連五年挺進總冠軍賽。不過勇士在總冠軍賽第二戰又傷了湯普森（Klay Thompson）及魯尼（Kevon Looney），也讓爭冠路更加布滿荊棘，前四戰打完勇士陷入1勝3敗的絕對落後。

今天勇士啟程前往多倫多，根據外媒報導指出，杜蘭特也隨隊一同前往，不過他是否能夠出賽第五戰，至今仍未有確定答案。

San Jose Mercury News記者梅迪那（Mark Medina）表示，杜蘭特每天都會跟著醫生一起訓練，在多倫多也會維持下去，但目前並不清楚杜蘭特能否參加球隊明天的訓練，過去一周杜蘭特進行了一些輕量的投籃訓練，但並不清楚他的訓練強度是否有提升。

The Athletic記者史萊特（Anthony Slater ）則表示，比賽前一天應會有杜蘭特是否會出賽的消息；ESPN記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）昨天賽後指出，杜蘭特還沒有準備好上場，就連訓練師也不這麼認為。

杜蘭特勇士Kevin Durant
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