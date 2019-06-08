NBA／稱大夢、俠客最難防 莫寧看好暴龍奪冠

2019-06-08 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



NBA退役明星中鋒莫寧前往元智大學參加國泰NBA3X活動。記者劉肇育／攝影 分享 facebook NBA退役明星中鋒莫寧（Alonzo Mourning）在本周展開訪台行程，今天上午他來到元智大學參加國泰NBA3X活動，與台灣球迷相見歡，過去曾兩度拿下年度最佳防守球員的他，在被問到生涯防守過最難纏的對手時點名了「大夢」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）與「俠客」歐尼爾（Shaquille ONeal），並認為今年暴龍有望擊敗衛冕軍勇士奪得冠軍。

「晨星」莫寧在1992年選秀會上以僅次於歐尼爾的選秀順位被黃蜂選入，生涯曾七度入選明星賽，並兩度拿下年度最佳防守球員獎，儘管2003年時他因為腎功能衰退一度被迫離開球場，但在進行腎臟移植手術後卻奇蹟似的回到賽場上，成為讓人津津樂道的「腎鬥士」。

而本周莫寧也展開訪台行程，在昨天體驗了包粽、立蛋等端午節活動後，今天他則是前往元智大學參加國泰NBA3X活動，他強調雖然僅短短來台兩天，但已充分感受到台灣球迷的熱情，甚至比他生涯效力的最後一支NBA球隊邁阿密熱火的球迷更要熱情。

在接受現場球員問答時，莫寧除了談到中鋒必備的技巧外，他也以兩次年度最佳防守球員的身分談到了生涯遇過最難纏的對手，正是兩大傳奇中鋒歐拉朱萬與「俠客」歐尼爾，不過當提到姚明時，他則是笑著聳聳肩。

此外，手握一枚冠軍戒指的莫寧，今天上午剛前往電視台擔任NBA總冠軍賽球評，在被問到看好哪支球隊奪冠時，他則強調暴龍將是他看好的隊伍。