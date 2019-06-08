親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
MLB
棒球
籃球
綜合
路跑

直播／民進黨總統初選政見發表會登場 蔡賴正面對決

日職／巨人交流戰對羅德 陽岱鋼第四轟出爐

運動筆記【教練！我想跑步！】馬拉松跑者也想練速度，用短跑打基礎！因減肥開始的半馬
健行筆記戲棚底下站久些苗栗通霄虎頭山
NBA今日五大好球 (6月8日)焦點球員- Klay Thompson (6月8日)

NBA／勇士陷入背水一戰 柯瑞：還沒有結束

2019-06-08 13:52聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

柯瑞。 美聯社
柯瑞。 美聯社
分享
半場結束還握有領先優勢的勇士隊，易籃後卻陷入亂流，遭雷納德（Kawhi Leonard）第三節個人貢獻17分帶起暴龍隊單節37分的猛攻，一舉壓過衛冕軍，以105：92獲勝，取得系列賽3：1的聽牌優勢；雖然挑戰三連霸岌岌可危，勇士眾將都不認為球隊已陷入絕境，柯瑞（Stephen Curry）説：「接下來就是一場一場贏下來。」

陷入傷兵困擾的勇士，今天雖迎回湯普森（Klay Thompson）及魯尼（Kevon Looney）歸隊，前者也貢獻6顆三分球，繳出全隊最高的28分，前一場獨挑大樑的柯瑞此役則是次佳的27分，不過仍擋不住暴龍在第三節的一波20：6的攻勢，最終敗下陣來。

勇士本季總冠軍賽系列賽第三、四戰甲骨文球場的比賽都輸球，接下來第五戰將前往多倫多，力拚將戰線延長。過去勇士曾在2016年西區冠軍賽對上雷霆隊從系列賽1：3落後上演逆轉秀，但也在該年總冠軍賽取得3：1聽牌優勢後遭騎士隊逆轉。

對此柯瑞說：「還沒有結束，現在（落後局面）真的不好受，但是就像你說的，我們經歷過1：3的逆轉，也曾被逆轉過，對我們來說，還有機會將整個系列賽翻轉過來，需要一場一場贏下來。」

「雖然聽起來像是陳腔濫調，但這確實是我們拿下這個系列賽唯一的方法。」柯瑞說：「第五戰的48分鐘裡，我們會付出全部，拚盡全力來獲得勝利。」

教頭柯爾（Steve Kerr）也表示，現在這個階段，勇士必須嘗試一場一場贏下來，球隊也沒有因此沮喪，大家仍享受著總冠軍賽的氛圍、接受它的考驗，「我們一點也沒有沮喪。我們要嘗試把比賽一場一場贏下來，之前我們對雷霆曾做到過，這就是我們現在關注的是，我們會充飽能量，並做好準備。」

而繳出10分、9籃板、12助攻準「大三元」成績的格林（Draymond Green）也說：「我們之前曾陷入1：3落後的糟糕局面，為什麼我們不能創造屬於我們的歷史呢？我們必須連贏三場比賽，我們之前做到過，也必須做到。」

格林認為，現在勇士眾將必須秉持信念，上場比賽時付出一切，「如果我們還是輸了，我們也會接受結果，只要你是在場上付出一切。」

勇士柯瑞格林
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

NBA／雷納德第3節逼死勇士 暴龍隊史首冠聽牌

2019-06-08 11:41

總冠軍G4／湯普森復出無用 雷納德36分暴龍105:92取第3勝

2019-06-08 11:35

NBA／又要被交易？傳馬刺將試圖交易德羅展

2019-06-08 09:59

NBA／范弗利特傷退林書豪未上場 周杰倫到場挺

2019-06-08 13:43

NBA／季後賽客場猛飆分 雷納德超越喬丹紀錄

2019-06-08 12:25

NBA／1勝3敗逆轉奪總冠軍 史上僅發生一次

2019-06-08 13:16

2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2019-06-08 12:10

NBA／與暴龍隊友互動成焦點 雷納德上節目說分明

2019-06-08 14:15

NBA／勇士季後賽主場吞4敗 5年來最多

2019-06-08 14:12

NBA／雷納德一肩扛起勝負 格林：他是怪獸之王

2019-06-08 13:10

NBA／勇士第3節輸15分 柯瑞加盟以來季後賽最大輸分紀錄

2019-06-08 12:57

NBA／與碧昂絲夫妻場邊互動 勇士老闆妻子遭網路霸凌

2019-06-08 12:16

NBA／連兩年季後賽敗給勇士 小瑞佛斯：G6嚴重輕敵

2019-06-08 08:41

NBA／勇士迎回防守大將 魯尼歸隊

2019-06-08 07:59

NBA／總冠軍第4戰將復出 湯普森：會發揮影響力

2019-06-08 00:10

NBA／第四戰復出救主 湯普森：1比2非世界末日

2019-06-07 16:42

NBA／湖人只需補強一球星 麥基：詹皇就能殺進西決

2019-06-07 16:28

NBA／季後賽巨星演出 傳尼克今夏追求雷納德

2019-06-07 14:54

NBA／厄文有新歡女友 竟是籃網球員發聲祝福

2019-06-07 14:40

高球／穿雷納德球衣「加持」？加拿大好手抓鳥失利

2019-06-07 13:24

NBA／哥哥沒用啦 小加索：他給不了我任何建議

2019-06-07 12:58

NBA／綠衫軍本季無緣爭冠 總管：低估化學反應時間

2019-06-07 12:26

NBA／暴龍球迷辱罵柯瑞妻子 遭警方正式起訴

2019-06-07 11:56

NBA／老鷹籃網傳出交易案 克萊柏換普林斯

2019-06-07 11:33

NBA／感謝詹姆斯發聲相挺 羅瑞：他是最不懼發言的人

2019-06-07 10:42

NBA／致敬諾維茨基 達拉斯主場外道路用其命名

2019-06-07 10:06

NBA／羅瑞衝突球迷竟是勇士股東 重罰1500萬一年不得入場

2019-06-07 09:46

不讓情緒成為包袱 卡珍斯將扮勇士關鍵角色

2019-06-06 07:00

勇士連霸之路守望者 伊古達拉無可替代的價值

2019-06-05 20:35

卡珍斯回歸即時 勇士變招破陣的取勝之道

2019-06-05 18:51

柯爾用兵如神 4大奇招助勇士力斬暴龍

2019-06-04 07:00

挑戰勇士霸業 雷納德能帶暴龍衝多遠？

2019-05-31 07:00

勇士vs.暴龍新戲碼 總冠軍戰9大看點分析

2019-05-30 19:53

勇士逆風飛翔更強 暴龍1400萬分之1的贏球方法

2019-05-30 07:00

勇者鬥惡龍出線 拓荒者該認命、公鹿好遺憾

2019-05-29 07:00

曾不受暴龍球迷歡迎 如今雷納德要為北境寫歷史

2019-05-29 07:00

信仰「魔球」的代價 三分狂潮的利與弊

2019-05-28 11:33

公鹿無法跟勇士相比 總冠軍賽暴龍得回到現實

2019-05-27 07:00

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-26 11:14
看更多

熱門文章

總冠軍G4／湯普森復出無用 雷納德36分暴龍105:92取第3勝

2019-06-08 11:35

NBA／雷納德第3節逼死勇士 暴龍隊史首冠聽牌

2019-06-08 11:41

NBA／湖人只需補強一球星 麥基：詹皇就能殺進西決

2019-06-07 16:28

NBA／又要被交易？傳馬刺將試圖交易德羅展

2019-06-08 09:59

NBA／第四戰復出救主 湯普森：1比2非世界末日

2019-06-07 16:42

日職／王柏融戰阪神未先發 陽岱鋼對羅德先發7棒

2019-06-07 16:44

NBA／季後賽客場猛飆分 雷納德超越喬丹紀錄

2019-06-08 12:25

NBA／勇士迎回防守大將 魯尼歸隊

2019-06-08 07:59

法網／風沙中對決 納達爾退費德勒進決賽拚12冠

2019-06-07 21:44

NBA／季後賽巨星演出 傳尼克今夏追求雷納德

2019-06-07 14:54

NBA／與碧昂絲夫妻場邊互動 勇士老闆妻子遭網路霸凌

2019-06-08 12:16

NBA／連兩年季後賽敗給勇士 小瑞佛斯：G6嚴重輕敵

2019-06-08 08:41

法網／約克維奇、汀恩因雨延賽 蠻牛對手再等等

2019-06-08 08:42

NBA／1勝3敗逆轉奪總冠軍 史上僅發生一次

2019-06-08 13:16

NBA／總冠軍第4戰將復出 湯普森：會發揮影響力

2019-06-08 00:10

日職／王柏融第3打席又交白卷 火腿仍2:0領先

2019-06-08 14:28

NBA／雷納德一肩扛起勝負 格林：他是怪獸之王

2019-06-08 13:10

日職／3台將同場 陽岱鋼敲1安後被陳冠宇解決

2019-06-07 20:17

NBA／勇士第3節輸15分 柯瑞加盟以來季後賽最大輸分紀錄

2019-06-08 12:57

法網／擊退加克組合 詹詠然混雙二連霸寫歷史

2019-06-07 20:45

MLB／先發史密斯進傷兵 馬林魚考慮陳偉殷頂替

2019-06-08 08:18

MLB／三振大谷翔平 王維中：以後常遇得到

2019-06-07 14:56

NBA／厄文有新歡女友 竟是籃網球員發聲祝福

2019-06-07 14:40

高球／穿雷納德球衣「加持」？加拿大好手抓鳥失利

2019-06-07 13:24

法網／詹詠然混雙2連霸 史上首次

2019-06-07 23:50

MLB／陳偉殷中繼2局失1分 807K亞洲投手第6

2019-06-08 10:28

中職／林益全雙響砲聯手陳仕朋好投 悍將轟倒獅

2019-06-07 20:29

NBA／范弗利特傷退林書豪未上場 周杰倫到場挺

2019-06-08 13:43

NBA／與暴龍隊友互動成焦點 雷納德上節目說分明

2019-06-08 14:15

日職／李杜軒相隔410天登錄一軍 本季台將第8人

2019-06-07 16:59

NBA／勇士季後賽主場吞4敗 5年來最多

2019-06-08 14:12

2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2019-06-08 12:10

法網／拍落17歲黑馬 澳洲芭蒂將與萬卓索娃爭冠

2019-06-07 19:59

法網／首闖決賽 捷克黑馬：大家應該認識我了

2019-06-08 09:08

法網／男女單四強賽 詹詠然混雙冠軍賽

2019-06-07 22:18

澳洲羽賽／31分鐘速勝對手 周天成晉四強

2019-06-07 19:19

MLB／2004年盜壘助紅襪破魔咒 羅伯茲至今喝酒免錢

2019-06-08 11:33

澳洲羽賽／王子維直落二取勝 本季首闖四強

2019-06-07 17:51

中職／獨居聯盟全壘打王 朱育賢猛打

2019-06-08 00:01

法網／與多帝吉一起挑戰三連霸？詹詠然：機率很大

2019-06-08 10:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top