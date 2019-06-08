NBA／勇士陷入背水一戰 柯瑞：還沒有結束

2019-06-08 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



柯瑞。 美聯社 分享 facebook 半場結束還握有領先優勢的勇士隊，易籃後卻陷入亂流，遭雷納德（Kawhi Leonard）第三節個人貢獻17分帶起暴龍隊單節37分的猛攻，一舉壓過衛冕軍，以105：92獲勝，取得系列賽3：1的聽牌優勢；雖然挑戰三連霸岌岌可危，勇士眾將都不認為球隊已陷入絕境，柯瑞（Stephen Curry）説：「接下來就是一場一場贏下來。」

陷入傷兵困擾的勇士，今天雖迎回湯普森（Klay Thompson）及魯尼（Kevon Looney）歸隊，前者也貢獻6顆三分球，繳出全隊最高的28分，前一場獨挑大樑的柯瑞此役則是次佳的27分，不過仍擋不住暴龍在第三節的一波20：6的攻勢，最終敗下陣來。

勇士本季總冠軍賽系列賽第三、四戰甲骨文球場的比賽都輸球，接下來第五戰將前往多倫多，力拚將戰線延長。過去勇士曾在2016年西區冠軍賽對上雷霆隊從系列賽1：3落後上演逆轉秀，但也在該年總冠軍賽取得3：1聽牌優勢後遭騎士隊逆轉。

對此柯瑞說：「還沒有結束，現在（落後局面）真的不好受，但是就像你說的，我們經歷過1：3的逆轉，也曾被逆轉過，對我們來說，還有機會將整個系列賽翻轉過來，需要一場一場贏下來。」

「雖然聽起來像是陳腔濫調，但這確實是我們拿下這個系列賽唯一的方法。」柯瑞說：「第五戰的48分鐘裡，我們會付出全部，拚盡全力來獲得勝利。」

教頭柯爾（Steve Kerr）也表示，現在這個階段，勇士必須嘗試一場一場贏下來，球隊也沒有因此沮喪，大家仍享受著總冠軍賽的氛圍、接受它的考驗，「我們一點也沒有沮喪。我們要嘗試把比賽一場一場贏下來，之前我們對雷霆曾做到過，這就是我們現在關注的是，我們會充飽能量，並做好準備。」

而繳出10分、9籃板、12助攻準「大三元」成績的格林（Draymond Green）也說：「我們之前曾陷入1：3落後的糟糕局面，為什麼我們不能創造屬於我們的歷史呢？我們必須連贏三場比賽，我們之前做到過，也必須做到。」

格林認為，現在勇士眾將必須秉持信念，上場比賽時付出一切，「如果我們還是輸了，我們也會接受結果，只要你是在場上付出一切。」