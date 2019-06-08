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NBA／雷納德第3節逼死勇士 暴龍隊史首冠聽牌

2019-06-08 11:41聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

雷納德(前)全場攻下36分助球隊取得聽牌。 路透
雷納德(前)全場攻下36分助球隊取得聽牌。 路透
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2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

勇士隊今天雖迎回兩名傷兵（Klay Thompson）與魯尼（Kevon Looney），仍擋不住雷納德（Kawhi Leonard）攻下全場最高的36分、12籃板，加上替補上陣的伊巴卡（Serge Ibaka）也貢獻20分，終場暴龍就以105：92客場踢館成功，取得系列賽3：1「聽牌」優勢，最快下周二就將在多倫多主場拿下隊史首冠。

杜蘭特（Kevin Durant）在與火箭的系列賽第五戰中拉傷右小腿後就缺陣至今，而勇士對於他的歸隊時間也一延再延，沒能有明確復出時間表。勇士又在總冠軍賽第二戰傷了湯普森及魯尼，導致上一戰勇士在少了湯普森這個進攻點情況下，只能靠柯瑞（Stephen Curry）一人撐場，最終落敗，在系列賽以1：2落後。

勇士今天在主場繼續接受暴龍挑戰，賽前傳來利多消息，前一戰缺戰的湯普森及魯尼都歸隊。重回賽場的湯普森也為球隊進攻端做出貢獻，首節還剩一分鐘勇士曾握有23：12的領先，不過暴龍靠雷納德單節獨拿14分帶領下，緊咬比數不放。次節湯普森再挹注9分、柯瑞也有8分貢獻，幫助球隊維持領先優勢，半場打完勇士取得4分領先。

次節沒有得分貢獻的雷納德，經過中場休息調整後，重回賽場就連飆兩顆三分球，幫助球隊逆轉戰局，而勇士在柯瑞、湯普森帶領下不讓分差擴大，不過61平手時暴龍展開猛攻，伊巴卡外線破網，與雷納德攜手率隊打出20：6攻勢，暴龍單節打出37：21攻勢，三節打完反倒取得12分領先，雷納德單節貢獻17分。

決勝節暴龍持續進攻籃框，伊巴卡、雷納德繼續聯手飆分，前面手感不佳的格林（Danny Green）也在外線放冷箭，幫助暴龍始終維持著雙位數領先，而勇士得分只有一些零星得分，雖然末段柯瑞連拿5分、將分差縮小到8分差，但格林（Draymond Green）又賠上犯規，打斷勇士反撲氣勢，最終暴龍在甲骨文球場取得二連勝，將帶著系列賽3：1「聽牌」優勢回到多倫多。

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