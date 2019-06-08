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NBA／又要被交易？傳馬刺將試圖交易德羅展

2019-06-08 09:59聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

德羅展。美聯社
德羅展。美聯社
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隨著NBA球季即將進入尾聲，各隊的交易傳聞也就愈來愈多，《ESPN》專家馬克思（Bobby Marks）日前作客節目時透露，馬刺隊今年夏天將試圖交易出德羅展（DeMar DeRozan），而他們的目標將是將成為自由球員的溜馬隊波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）。

去年夏天馬刺才與暴龍隊完成交易案，馬刺將雷納德（Kawhi Leonard）以及格林（Danny Green）送往多倫多，換來德羅展（DeMar DeRozan）、伯爾特（Jakob Poeltl）以及2019年受保護的首輪選秀權。

而之前德羅展曾表示，對於這筆交易案感到措手不及，得知交易後，他整整在停車場呆坐兩小時，久久不能理解。來到馬刺後，德羅展本季繳出例行賽場均場均21.2分、6籃板與6.2助攻的成績，率領球隊以西區第七名晉級季後賽，不過現在卻有消息傳出馬刺考慮交易他，清出薪資空間。

「已經至少三位與馬刺密切相關的人告訴我，德羅展已被擺上貨架。」馬克思在節目上說道，他也透露馬刺鎖定的目標是將成為自由球員的波格丹諾維奇。德羅展目前與馬刺還有兩年約5500萬美元的合約，而他明年夏天就可以選擇跳出合約成為自由球員。

馬刺自由球員DeMar DeRozan
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