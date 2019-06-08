NBA／連兩年季後賽敗給勇士 小瑞佛斯：G6嚴重輕敵

2019-06-08 08:41 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



小瑞佛斯。 美聯社 分享 facebook 休士頓火箭隊連兩年都在季後賽遭勇士隊淘汰，近日小瑞佛斯（Austin Rivers）在節目上談到此事，表示火箭在西區季後賽第二輪第六戰時嚴重輕敵，而慘遭淘汰出局。

前四戰雙方各自在主場拿下勝利，系列賽戰成2：2平手，攸關「聽牌」的第五戰，勇士卻在比賽中傷了大將杜蘭特（Kevin Durant），不過靠著「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）、柯瑞（Stephen Curry）扛住球隊進攻火力，勇士仍以104：99取勝。

陷入背水一戰的火箭，第六戰面對沒有杜蘭特在場上的勇士，依舊沒能討到便宜，又讓柯瑞、湯普森聯手攻下60分，最終勇士以系列賽4：2收下晉級門票，連兩年在季後賽將火箭淘汰出局。

「我們認為第六戰，一上場我們就會把他們（勇士）擊垮，然後他們就會放棄並崩盤。」小瑞佛斯作客ESPN「First Take Friday」節目時說，「我認為我們沒有做出適當的調整。雖然少了杜蘭特，這是我們的機會，但你永遠不能低估衛冕軍。」

小瑞佛斯坦言，自從遭勇士淘汰後，自己就時常想到第六戰的那場比賽，「他們最好的球員受傷了，而我們全員健康，保羅（Chris Paul）也健康，大家都在為上個賽季找理由，但今年我們有保羅，全員都可以打，而我們沒有抓住機會，這令人失望。」

上季西區冠軍賽，火箭雖贏下「聽牌」的第五戰，保羅卻在比賽中腿部拉傷退場，接下來的兩戰都火箭在少了保羅的情況下沒能取勝，也將總冠軍賽門票拱手讓給勇士。