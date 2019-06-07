NBA／第四戰復出救主 湯普森：1比2非世界末日

2019-06-07 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



湯普森。 美聯社 分享 facebook 衛冕軍金州勇士隊在昨天的冠軍賽第三戰於主場吞下敗仗後，明天可望迎回射手湯普森（Klay THompson），對於球隊在總冠軍賽戰情告急，過去曾多次在關鍵時刻挺身救主的他，在今天被問到是否會拿出過去幾年在西區冠軍賽第六戰救主的神勇表現，湯普森則笑著說，他連今晚要吃什麼都還不知道，所以無法預測自己未來幾戰的表現。

在冠軍賽第二場比賽因腳筋拉傷退場後，湯普森昨天的第三戰只能在場邊觀賽，親眼看著「浪花兄弟」搭檔柯瑞（Stephen Curry）孤掌難鳴，不過今天勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也宣布，湯普森有望在明天的第4戰中歸隊，希望幫助勇士在主場扳平戰局。

對於在第三戰缺陣，湯普森坦言當時球團因考量到傷勢加重的風險仍舊相當大，所以才決定休戰一場，「1：2對我們來說可不是世界末日，我們以前也有過類似的比分，但都能夠靠著經驗克服，錯過一場比賽確實讓人很不悅，但這是總冠軍賽，錯過一場總比錯過整個系列賽來得好。」

湯普森過去幾年都有在季後賽關鍵時刻挺身救主的表現，包括去年東區冠軍賽與火箭的第六戰他就投進9顆三分球拿下全場最高的35分，幫助勇士將系列賽帶入第七戰，2016年同樣在西區冠軍賽第六戰，湯普森單場命中了11顆三分球，幫助球隊躲過淘汰危機。

在今天被問到復出後是否會拿出「G6」的神勇表現來幫助球隊取勝時，湯普森則笑著說：「說實話，我連今晚要吃什麼都還不知道，所以我沒辦法告訴你第六戰會發生什麼事情，我只會專注在訓練上，希望能打出一場好比賽。」