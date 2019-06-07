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高球／穿雷納德球衣「加持」？加拿大好手抓鳥失利

2019-06-07 13:24聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

加拿大選手休斯穿上雷納德球衣。 美聯社
加拿大選手休斯穿上雷納德球衣。 美聯社
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本周開打的PGA加拿大公開賽，加拿大選手休斯（MacKenzie Hughes）在第13洞開球前，從袋子裡拿出一件多倫多暴龍隊球星雷納德（Kawhi Leonard）的球衣，套在原本穿在身上的POLO衫外，不過他此洞沒有獲得「加持」，錯失抓下博蒂的機會，最終只以平標準桿作收。

當他拿出雷納德球衣套上，圍觀的球迷終於搞懂休斯在做什麼後，現場響起歡呼聲，而他在標準桿3桿的第13洞，開球就上果嶺，距離洞口約19呎，不過他第二桿推桿力道過輕，小白球停了下來，錯失抓下小鳥的機會，最終他在首輪抓下6隻小鳥、吞下一個雙柏忌，以66（-4）桿並列第15作收。

而看到穿著雷納德球衣的休斯準備準備揮出第二桿推桿時，轉播的主播及球評還打趣的説：「來看看這球他會是兩分球還是三分球？」結果他這一桿推桿力道過輕，在距洞口一呎多的距離停了下來，沒有受到雷納德球衣另類的「加持」。

「我試著在那洞打的開心，人生是短暫的，無論如何，總是要有一些樂趣。」休斯也曾在去年的一場比賽中穿上多倫多楓葉隊的球衣，「人們喜歡看到這些東西，所以這對我來說很有趣。」

休斯說：「我喜歡所有這些加拿大的球隊，無論是多倫多楓葉、暴龍、藍鳥隊，這些都只是展現我為多倫多及加拿大驕傲的有趣方式。」

雷納德暴龍
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