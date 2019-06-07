NBA／感謝詹姆斯發聲相挺 羅瑞：他是最不懼發言的人

2019-06-07 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



羅瑞感謝詹姆斯相挺。 歐新社 分享 facebook 看到湖人隊「一哥」詹姆斯（LeBron James）透過IG替自己被勇士隊股東史蒂文斯（Mark Stevens）推了一把之事發聲，暴龍隊羅瑞（Kyle Lowry）也做出回應，他對詹姆斯的仗義直言表達感謝，而除了詹姆斯力挺羅瑞外，勇士球員也都認為不該有出手推人的舉動。

結束球季的詹姆斯依舊持續關注著NBA季後賽發展情況，他透露自己本季沒能親自下場打季後賽，不過每一場比賽他都沒有錯過，看到昨天羅瑞遭推一事，他再也無法保持沈默，透過IG表達自己的看法，並在最後標注「這裡不歡迎特權」。

詹姆斯寫道：「在我們這項運動中，那種行為完全不能容忍，當你坐在場邊看球，你非常清楚身處在球場上會有怎樣的後果，如果你不清楚，門票後寫了各種提示。他作為一名球迷、更重要的是他是勇士股東之一，他非常清楚自己在做什麼，這種行為是如此的不恰當。」

今天羅瑞受訪時表示，看到詹姆斯為自己發聲，他充滿感謝，也傳了訊息給詹姆斯，表達感謝之意，「我想感謝詹姆斯，他總是熱衷於社會活動，他在這件事上的做法令人難以置信，我傳了訊息給他，向他表達感謝，而他也回覆我，他是世界上最偉大的運動員之一，也是最不畏懼發言的人之一。」

而NBA與勇士官方也都透過聲明表達意見，至於推人的勇士股東史蒂文斯，已遭到禁賽及罰款50萬美元的處分，同時他也被禁止參加勇士活動一年。