NBA／致敬諾維茨基 達拉斯主場外道路用其命名

2019-06-07 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



諾維茨基。 路透 分享 facebook 今年球季結束已宣布高掛球鞋的獨行俠隊球星諾維茨基（Dirk Nowitzki），為達拉斯奉獻21年也獲得當地政府的致敬，達拉斯市已經批准，要將獨行俠主場美國航空中心附近的一條路改名為「諾維茨基路（Nowitzki Way）」。

為達拉斯獨行俠拚戰21個年頭，40歲德國名將諾維茨基在今年球季結束卸下戰袍，他生涯為獨行俠效力出賽1522場，場均33.8分鐘，繳出20.7分、7.6籃板、2.4助攻、0.8抄截和0.8阻攻，帶領獨行俠打下2011年NBA總冠軍，他也在當年奪下總冠軍賽MVP的殊榮。

達拉斯為了致敬這位球星，特別將原本在美國航空中心附近的「Olive Street」改名為「Nowitzki Way」，這項提案已在美國當地時間周四上午經由達拉斯審查委員會批准通過。

獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）在準備以諾維茨基名字命名的英雄名人棒球賽時證實了這一件事，「我為諾維茨基感到很興奮。」同時他也開玩笑的說：「若是在諾維茨基路上迷路會很有趣。」

退休後的諾維茨基積極享受退休生活，6日他才前往德州遊騎兵的主場擔任開球嘉賓，賽前他還為了開球特地進牛棚練投，不過他還是投出一顆暴投球，當下他懊惱抱頭，但仍受到全場球迷的歡呼。