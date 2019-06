NBA／羅瑞衝突球迷竟是勇士股東 重罰1500萬一年不得入場

羅瑞衝突球迷竟是勇士股東。 美聯社 分享 facebook NBA職籃總決賽打得如火如荼,金州勇士隊與多倫多暴龍隊球迷分別傳出令人錯愕的脫序行為。一人動手推擠球員遭NBA重罰50萬美元,一人暴粗口辱罵球員家人遭警方起訴。

遭到NBA重罰的是勇士隊球迷、也是勇士隊股東之一的史蒂文斯(Mark Stevens)。他昨晚坐在勇士隊主場奧克蘭甲骨文球場場邊位置看球,身上還配帶球隊代表證件。

當球賽進行至下半場後段,暴龍隊後衛羅瑞(Kyle Lowry)因救球而跌坐場邊,史蒂文斯隔著兩個座位伸手推擠羅瑞、並動口罵人。羅瑞為此極為憤怒,當場要求處理。史蒂文斯不久就被要求離場。

NBA官方今天下午宣布,史蒂文斯昨晚在比賽時推擠羅瑞且對他口出惡言,罰款50萬美元(約合台幣1564萬元)、一年不得參加任何NBA比賽及團隊活動。

NBA公關部門執行副總裁巴斯(Mike Bass)發表聲明指出:「球隊代表行為須秉持最高標準,史蒂文斯昨晚的行為令人無法接受,本聯盟已容不下他。」

勇士隊稍後也宣布,無限期暫停史蒂文斯參與所與該球隊相關的活動。

羅瑞昨晚比賽後接受ESPN訪問時,要求「永久禁止」史蒂文斯參與任何NBA比賽。他說:「我們愛球迷,但絕不允許球迷做那種不對的事。我根本沒辦法保護我自己。」

而在多倫多,則傳出了暴龍隊球迷2日晚間在總決賽第2場比賽結束後,接受當地CP24電視台現場直播採訪時暴粗口、以性騷擾言語羞辱勇士隊主將柯瑞(Stephen Curry)的演員兼名廚妻子艾莎.柯瑞(Ayesha Curry)。節目直播後,各方罵聲不斷。

CP24電視台為此提出控訴,肇事球迷28歲的沃肯廷(Tristan Warkentin)今天已向警方自首。警方已依相關罪名將他起訴。

暴龍隊與勇士隊總冠軍系列賽目前戰況是暴龍2勝、勇士1勝。台裔球星林書豪在終場前不到一分鐘時上場,打了51.7秒並未得分。兩隊明晚將在奧克蘭繼續進行第4場比賽。

It turns out the “fan” that pushed Kyle Lowry is actually part-owner Mark Stevens. What should the punishment be? #NBAFinals pic.twitter.com/9ebIk4sxHU