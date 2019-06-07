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NBA／羅瑞衝突球迷竟是勇士股東 重罰1500萬一年不得入場

2019-06-07 09:46中央社 多倫多6日專電

羅瑞衝突球迷竟是勇士股東。 美聯社
羅瑞衝突球迷竟是勇士股東。 美聯社
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NBA職籃總決賽打得如火如荼，金州勇士隊與多倫多暴龍隊球迷分別傳出令人錯愕的脫序行為。一人動手推擠球員遭NBA重罰50萬美元，一人暴粗口辱罵球員家人遭警方起訴。

遭到NBA重罰的是勇士隊球迷、也是勇士隊股東之一的史蒂文斯（Mark Stevens）。他昨晚坐在勇士隊主場奧克蘭甲骨文球場場邊位置看球，身上還配帶球隊代表證件。

當球賽進行至下半場後段，暴龍隊後衛羅瑞（Kyle Lowry）因救球而跌坐場邊，史蒂文斯隔著兩個座位伸手推擠羅瑞、並動口罵人。羅瑞為此極為憤怒，當場要求處理。史蒂文斯不久就被要求離場。

NBA官方今天下午宣布，史蒂文斯昨晚在比賽時推擠羅瑞且對他口出惡言，罰款50萬美元（約合台幣1564萬元）、一年不得參加任何NBA比賽及團隊活動。

NBA公關部門執行副總裁巴斯（Mike Bass）發表聲明指出：「球隊代表行為須秉持最高標準，史蒂文斯昨晚的行為令人無法接受，本聯盟已容不下他。」

勇士隊稍後也宣布，無限期暫停史蒂文斯參與所與該球隊相關的活動。

羅瑞昨晚比賽後接受ESPN訪問時，要求「永久禁止」史蒂文斯參與任何NBA比賽。他說：「我們愛球迷，但絕不允許球迷做那種不對的事。我根本沒辦法保護我自己。」

而在多倫多，則傳出了暴龍隊球迷2日晚間在總決賽第2場比賽結束後，接受當地CP24電視台現場直播採訪時暴粗口、以性騷擾言語羞辱勇士隊主將柯瑞（Stephen Curry）的演員兼名廚妻子艾莎．柯瑞（Ayesha Curry）。節目直播後，各方罵聲不斷。

CP24電視台為此提出控訴，肇事球迷28歲的沃肯廷（Tristan Warkentin）今天已向警方自首。警方已依相關罪名將他起訴。

暴龍隊與勇士隊總冠軍系列賽目前戰況是暴龍2勝、勇士1勝。台裔球星林書豪在終場前不到一分鐘時上場，打了51.7秒並未得分。兩隊明晚將在奧克蘭繼續進行第4場比賽。

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