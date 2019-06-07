NBA／杜蘭特確定繼續缺席G4 湯普森將歸隊

2019-06-07 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



金州勇士主帥柯爾（Steve Kerr）今天受訪時表示，因右小腿拉傷缺陣至今的杜蘭特（Kevin Durant），總冠軍賽第四戰仍無法上場，不過衛冕軍仍有利多消息傳來，左大腿拉傷的湯普森（Klay Thompson）將會復出，計劃在第四戰出賽。

柯爾說：「杜蘭特明天不會參加比賽。他將繼續接受治療，繼續努力回到球場上，不過他仍無法參加第四場比賽。」杜蘭特自從在西區季後賽第二輪與火箭隊的系列賽第五戰中拉傷右小腿後，就高掛免戰牌至今。

「訓練團隊說他不足以準備好出賽。」原本勇士曾希望杜蘭特能在今天參與一些對抗訓練，不過柯爾表示，杜蘭特還不足以參與這種訓練，因此原計劃也就此取消，柯爾說：「不過未來幾天內我對杜蘭特參與對抗訓練仍抱有希望，我們的希望是他能夠在系列賽末段復出。」

而日前在與暴龍隊的總冠軍賽第二戰拉傷左大腿的湯普森，昨天因傷病未出賽，也被迫中斷季後賽連續出賽120場紀錄，第三戰只靠柯瑞（Stephen Curry）一人撐場，最終以109：123在主場不敵暴龍，系列賽以1：2落後。

媒體報導湯普森將會在第四戰歸隊，而這項消息也獲得柯爾的證實，「湯普森計畫明天上場比賽，我們期待他上場，除非出現無法預料的事情。」

同樣在第二戰受傷的魯尼（Kevon Looney），檢查結果是因第一肋軟骨骨折，當時的消息是說他可能因此提前結束球季，不過根據《ESPN》記者邦坦普斯（Tim Bontemps）報導，魯尼有望在系列賽中復出，而他會持續接受更多檢查，這將會決定他的復健進度。