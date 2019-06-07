NBA／柯瑞47分無用 勇士主場輸暴龍

2019-06-07 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／綜合外電報導



羅瑞（左）與柯瑞爭球。 路透 分享 facebook

在湯普森與杜蘭特因傷缺陣的情況下，勇士隊主控柯瑞昨天雖拿下個人總冠軍賽生涯新高的四十七分，但暴龍隊在全隊六人得分上雙，全場投進十七顆三分球下，終場以一二三比一○九擊敗勇士，系列賽取得二比一領先。

勇士季後賽飽受傷兵所苦，昨天更是只能靠著柯瑞在進攻端獨挑大梁，反觀暴龍在前一場於主場輸球後，昨天客場作戰團隊火力全開，不僅雷納德拿下卅分，前一場六犯離場的主控羅瑞與進攻熄火的前鋒席亞康也分別有廿三分與十八分進帳，幫助暴龍一路領先拿下勝利。

「我必須給予球員最高的讚美，他們回應了對手好幾次的反擊，如果你想要保持領先，這就是你必須做到的。」暴龍主帥諾斯在談到團隊與羅瑞的表現時說：「羅瑞在賽前跟我簡短的交流，他跟我保證會馬力全開，今天他打得極具侵略性。」

第二戰因犯滿退場只能在場邊看著球隊輸球的羅瑞，第三戰前就曾預告將會反彈，昨天暴龍投進十七顆三分球中他一人就包辦了五顆，「前一場比賽的第三節讓我們知道一件事，那就是要贏球就必須保持步調，今天我們做到了。」

勇士柯瑞雖然拿下全場最高的四十七分但仍是孤掌難鳴，他說：「每當我們進球讓現場球迷為之瘋狂時，他們就會投進一記艱難的三分球，甚至是想辦法讓比賽慢下來，照著他們的方式進行，你必須脫帽向這些人表達敬意。」

勇士主帥柯爾則表示，在不希望湯普森二度受傷的情況下，昨天選擇讓他休戰一場。不過他也預告下一場比賽「浪花兄弟」將可能再度連線，「好消息是他的狀況仍在好轉，過幾天就會恢復，希望他下場比賽就能歸隊。」