NBA／自傳揭巴特勒賣我內幕 羅斯為前隊友平反

2019-06-06 18:04 聯合新聞網 綜合報導



據美媒報導羅斯將於9月出版自傳，其中內容會揭發前灰狼球員巴特勒當初的賣我風波。 路透資料照 分享 facebook

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）本季打出回春賽季，本有望角逐最佳第六人的他，今日據美媒報導將於9月出版自傳。其中揭發前灰狼球員巴特勒（Jimmy Butler）當初的賣我風波。

巴特勒先是於2017年被交易至灰狼，並短暫待上一年後又被交易到費城。羅斯於即將推出的自傳《I'll Show You》寫到當初巴特勒請求交易並不是他的錯，他說：「這是聯盟的錯，我沒有針對唐斯（Karl-Anthony Towns），他很好，但這些年輕人在取得真正的成功之前先被寵壞了。」

羅斯也補充：「吉米（巴特勒）當初的感覺大概是，『不是我把你們帶回季後賽的嗎？你們怎麼先跟那些年輕人續約？』大概是這麼一回事，他雖然處理方式有待商榷，但我覺得他並沒有錯。」

除了去年夏天灰狼和唐斯簽下5年1.9億美元的合約，再前一年也和維金斯（Andrew Wiggins）續了5年1.48億。但是在向巴特勒報價時，沒辦法開給他滿意的價碼，才會導致巴特勒喊賣我。

羅斯也在自傳中著墨關於巴特勒在隊內對抗賽狠嗆隊友的事情。當時巴特勒帶領三軍打爆一軍，不僅向隊有噴垃圾話，也槓上總經理嗆說「沒有我你們根本沒辦法贏球」。不過羅斯澄清，他認為媒體有點誇大這件事。

「巴特勒那場比賽只進一球，我發誓。但媒體都瘋了，他們報導的像是他拿了30分似的。這讓錫柏杜（Tom Thibodeau，前灰狼總教練）很不爽，雖然他沒明講，但可以感覺得出來。」