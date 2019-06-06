NBA／扛防守柯瑞大任 席亞康：超愛范弗利特

2019-06-06 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



暴龍隊替補後衛范弗利特在今年總冠軍賽期間扛下了負責防守金州勇士隊主控柯瑞的重責大任。 美聯社 分享 facebook

多倫多暴龍隊替補後衛范弗利特（Fred VanVleet）在今年總冠軍賽期間扛下了負責防守金州勇士隊主控柯瑞（Stephen Curry）的重責大任，雖然在今天的系列賽第三戰他遭到柯瑞拿下個人冠軍賽生涯新高的47分，但賽後包括小加索（Marc Gasol）與席亞康（Pascal Siakam）都盛讚他的表現。

在東區冠軍賽靠著凶猛外線火力幫助暴龍進軍隊史首度的總冠軍賽後，范弗利特在冠軍賽期間再度獲得重用，總冠軍賽前三場比賽平均上場時間高達34.6分鐘，而他也維持火燙外線手感，每場比賽平均命中2顆三分球。

不僅在進攻端有所貢獻，防守端范弗利特更被教練諾斯（Nick Nurse）賦與防守柯瑞的責任，在攻守兩端都扮演重要角色，重要關頭甚至會取代格林（Danny Green）與其他先發球員一同上陣。

雖然今天被柯瑞拿下全場最高的47分，但小加索仍是讚賞范弗利特在場上的拚勁，「他有一顆我不知道是如何塞進他胸口的大心臟，他總是不斷在戰鬥且鬥志相當旺盛，且還能保持穩地的表現，他就是這樣一名了不起的球員。」

而席亞康更強調，范弗利特現在已經是他最愛的球員之一，「我真的超愛他，他真的太酷了，像老派球員那種酷，他總是那麼冷靜，當我感到急躁時我就會看看他，這能讓我感到平靜，我真的很為他的表現開心，他完全地展現了自己。」