NBA/G3漏判勇士2次得利 柯瑞2失誤未吹

2019-06-06 17:48 聯合新聞網 綜合報導



官方裁判即時推特顯示,第三戰有3次漏吹,其中勇士得利。 美聯社 分享 facebook

NBA總冠軍賽第3戰今日展開,在勇士主力因傷缺陣情況下,暴龍最終以123:109奪勝,系列賽取得2-1領先。比賽過程中,裁判的執法時常會成為影響比賽的關鍵,雖今日勇士幾乎一路被暴龍壓制,但根據聯盟裁判推特帳號即時的推文,本場比賽至少有4次的錯判或漏判,其中2次勇士得利。

第一次漏判為第一節末僅剩十幾秒時,勇士後衛柯瑞(Stephen Curry)在弧頂附近帶球過人時明顯翻球,理應違例,然裁判第一時間並未注意而漏吹。

接著為第二節剩7分30秒時,卡珍斯(DeMarcus Cousins)上籃被伊巴卡(Serge Ibaka)蓋,但若觀看慢速重播,可以看出卡珍斯出手後,球先碰到籃板接著才碰到伊巴卡的手。根據規則,此次進攻應判伊巴卡妨礙中籃(Goaltending),且勇士得2分。

Q2 7:30 - A defender cannot block a field goal attempt after it has hit the backboard provided it still has a chance to score. Goaltending should have been called on this play. #RefWatchParty @NBAOfficial pic.twitter.com/YrysT7ix9O — NBA Referees (@OfficialNBARefs) June 6, 2019

第三次錯判發生於第三節剩6分28秒。勇士前鋒格林(Draymond Green)於快攻時成功製造雷納德(Kawhi Leonard)進攻犯規。不過事後NBA官方裁判表示,格林雙腳並未完全踏在進攻免責區外,左腳踩在線的邊緣,所以本次犯規應吹防守阻擋犯規。

Q2 6:28 - During a fast break, defenders attempting to take a charge must be out of the restricted area. Green's left foot is still slightly inside the restricted area on this play, and a blocking foul should have been called. #RefWatchParty @NBAOfficial pic.twitter.com/YdyIvGlLjF — NBA Referees (@OfficialNBARefs) June 6, 2019

另一次漏判在比賽結束前2分49秒時,柯瑞於三分線左側,做了假動作後先下球再出手。不過重播顯示,柯瑞弄假成真、雙腳已完全離地。起跳後再下球已算走步,NBA官方才判也於推特上表示這球確實漏判。