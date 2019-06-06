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NBA／G3漏判勇士2次得利 柯瑞2失誤未吹

2019-06-06 17:48聯合新聞網 綜合報導

官方裁判即時推特顯示，第三戰有3次漏吹，其中勇士得利。 美聯社
官方裁判即時推特顯示，第三戰有3次漏吹，其中勇士得利。 美聯社
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NBA總冠軍賽第3戰今日展開，在勇士主力因傷缺陣情況下，暴龍最終以123:109奪勝，系列賽取得2-1領先。比賽過程中，裁判的執法時常會成為影響比賽的關鍵，雖今日勇士幾乎一路被暴龍壓制，但根據聯盟裁判推特帳號即時的推文，本場比賽至少有4次的錯判或漏判，其中2次勇士得利。

第一次漏判為第一節末僅剩十幾秒時，勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）在弧頂附近帶球過人時明顯翻球，理應違例，然裁判第一時間並未注意而漏吹。

接著為第二節剩7分30秒時，卡珍斯（DeMarcus Cousins）上籃被伊巴卡（Serge Ibaka）蓋，但若觀看慢速重播，可以看出卡珍斯出手後，球先碰到籃板接著才碰到伊巴卡的手。根據規則，此次進攻應判伊巴卡妨礙中籃（Goaltending），且勇士得2分。

第三次錯判發生於第三節剩6分28秒。勇士前鋒格林（Draymond Green）於快攻時成功製造雷納德（Kawhi Leonard）進攻犯規。不過事後NBA官方裁判表示，格林雙腳並未完全踏在進攻免責區外，左腳踩在線的邊緣，所以本次犯規應吹防守阻擋犯規。

另一次漏判在比賽結束前2分49秒時，柯瑞於三分線左側，做了假動作後先下球再出手。不過重播顯示，柯瑞弄假成真、雙腳已完全離地。起跳後再下球已算走步，NBA官方才判也於推特上表示這球確實漏判。

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