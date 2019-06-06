NBA／林書豪首度亮相 讀秒舉動令美網友揪感心

2019-06-06 16:28 聯合新聞網 綜合報導



林書豪於今天第三戰最後階段上場。 擷圖自ComplexSports 分享 facebook 「超級板凳」林書豪總冠軍第三戰首度在系列賽亮相。不過，因上場時比賽大勢底定，所以表現不多，僅出賽51.7秒，沒有獲得任何分數。雖得分上無任何斬獲，但林書豪於讀秒階段的一個舉動受到了網友的支持。

當比賽尾聲勇士選擇放上替補後，林書豪與暴龍其他替補米勒（Malcolm Miller）及米克斯（Jodie Meeks）被換上場。在小加索（Marc Gasol）抓下勇士後衛伊凡斯（Jacob Evans）未投進的球後，接獲傳球的林書豪沒有選擇進攻，而是讓進攻時間跑完。

Top One (1) Moments of Jeremy Lin's NBA Finals Career pic.twitter.com/DfcGvaoRdc — Matt (@MontaWorldPeace) June 6, 2019

此舉受到美國網友注意，並引發討論。研究員Jonathan Coppage在推特上表示，他認為林書豪本來絕對可以嘗試得分，取得總冠軍賽的分數紀錄，但是林書豪並沒有這麼做，他對此舉動充滿敬意。

火箭記者杜博斯（Ben DuBose）也發文讚美：「林書豪在總冠軍賽運球讓秒數跑完。替他感到高興。」

Jeremy Lin dribbling out the clock in the NBA Finals. Happy for that guy. — Ben DuBose (@BenDuBose) June 6, 2019

雖然林書豪沒有額外亮眼的演出，但他並非亞裔首位在總冠軍賽亮相的球員，上季在總冠軍賽，且有亞裔菲律賓血統的球員為克拉克森（Jordan Clarkson），曾為騎士披掛上陣，不過，林書豪仍是首位總冠軍戰出賽的台裔球員。