NBA／林書豪首度亮相 讀秒舉動令美網友揪感心

林書豪於今天第三戰最後階段上場。 擷圖自ComplexSports 分享 facebook 「超級板凳」林書豪總冠軍第三戰首度在系列賽亮相。不過,因上場時比賽大勢底定,所以表現不多,僅出賽51.7秒,沒有獲得任何分數。雖得分上無任何斬獲,但林書豪於讀秒階段的一個舉動受到了網友的支持。

當比賽尾聲勇士選擇放上替補後,林書豪與暴龍其他替補米勒(Malcolm Miller)及米克斯(Jodie Meeks)被換上場。在小加索(Marc Gasol)抓下勇士後衛伊凡斯(Jacob Evans)未投進的球後,接獲傳球的林書豪沒有選擇進攻,而是讓進攻時間跑完。

此舉受到美國網友注意,並引發討論。研究員Jonathan Coppage在推特上表示,他認為林書豪本來絕對可以嘗試得分,取得總冠軍賽的分數紀錄,但是林書豪並沒有這麼做,他對此舉動充滿敬意。

火箭記者杜博斯(Ben DuBose)也發文讚美:「林書豪在總冠軍賽運球讓秒數跑完。替他感到高興。」

雖然林書豪沒有額外亮眼的演出,但他並非亞裔首位在總冠軍賽亮相的球員,上季在總冠軍賽,且有亞裔菲律賓血統的球員為克拉克森(Jordan Clarkson),曾為騎士披掛上陣,不過,林書豪仍是首位總冠軍戰出賽的台裔球員。

I have all the respect in the world for Jeremy Lin for running out the shot clock and taking the turnover there. Would have been 100% defensible to put up a shot, try to get your Finals bucket.