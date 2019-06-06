NBA／外界不希望勇士贏 格林：我們只會更努力

2019-06-06 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



格林賽後表示會更努力。美聯社 分享 facebook

金州勇士今天在傷兵滿營的情況下，只靠當家球星柯瑞（Stephen Curry）一人獨拿47分，以109：123不敵來訪的暴龍隊，總冠軍賽系列賽以1：2落後，繳出全隊次高17分的格林（Draymond Green）賽後表示，雖然外界都希望看到勇士輸球，不過勇士眾將只會更努力戰鬥。

在總冠軍賽開打前，根據推特上的一份民意調查，美國50個州中有47個州支持暴龍奪冠，只有3個州力挺勇士衛冕；這3個州分別是勇士所在的加州、夏威夷和內華達州。

而勇士從打進季後賽起就陸續有傷兵傳出，從最開始的卡珍斯（DeMarcus Cousins），杜蘭特（Kevin Durant）在與火箭隊的系列賽中拉傷右小腿缺陣至今，在總冠軍賽又傷了湯普森（Klay Thompson）及魯尼（Kevon Looney）因肋軟骨骨折確定總冠軍賽提前報銷，也讓勇士衛冕之路更加充滿荊棘。

此役勇士團隊進攻火力幾乎只集中在柯瑞一人身上，他繳出季後賽生涯新高的47分，除了柯瑞外，勇士只有格林與伊古達拉（Andre Iguodala）有雙位數貢獻。

賽後格林談到少了杜蘭特、湯普森及魯尼對球隊帶來的影響，「我覺得伯加特（Andrew Bogut）在他的上場時間表現得很好，但顯然魯尼這一整年對我們貢獻非常大，所以他不在肯定對我們有所影響。」

對於外界都希望看到暴龍擊敗勇士，格林說：「沒有人在意我們的球員受傷，每個人都想看到我們輸，所以我相信看到他們受傷人們會很開心，但我們只會繼續戰鬥，贏下下一場比賽，然後去多倫多贏下第五場，再回到奧克蘭，贏下第六場後慶祝，相信接下來會非常有趣。」