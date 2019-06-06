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NBA／失123分創新紀錄 柯爾盼湯普森下戰歸隊

2019-06-06 15:33聯合報 記者劉肇育╱即時報導

柯爾第三戰賽後接受訪問。美聯社
柯爾第三戰賽後接受訪問。美聯社
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衛冕軍金州勇士今天在總冠軍系列賽第三戰於杜蘭特（Kevin Durant）與湯普森（Klay Thompson）缺陣的情況下以109：123不敵暴龍，讓對手再要回系列賽領先優勢，對於湯普桑等人的缺陣讓球隊進攻火力出現缺口，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後表示，如受傷球員硬著頭皮上陣導致傷勢加劇，才會讓他更無法原諒自己。

勇士今天在進攻端僅靠著柯瑞（Stephen Curry）獨挑大梁的情況下，整場比賽都在後苦苦追分，儘管最終柯瑞拿下個人冠軍賽生涯新高的單場47分，但卻也無法挽救頹勢，最終勇士就以14分差距在主場吞下敗仗，讓暴龍有機會在下一場比賽就取得聽牌優勢。

對於球隊在傷兵問題下攻守都出現問題，其中單場失掉123分更創下勇士在科爾執教以來的冠軍賽最多失分紀錄，柯爾賽後說：「今天對手表現得很出色，儘管我們發起無數次的反撲，但始終無法跨越，他們確實配得上這場勝利，希望在下一場比賽我們能夠迎接一些球員回歸，但更重要的是團隊必須打出好表現。」

柯爾強調，今天柯瑞的表現確實已經是令人難以置信，不過對於仍無法幫助球隊取勝，他也期待湯普森能在下一場比賽就歸隊，「我們的出發點是不希望他受更大的傷害，如果他今天出賽又再度受傷，我會無法原諒我自己，沒讓他上場是個正確的決定，但好消息是他的狀況仍在好轉，過幾天就會恢復，希望他下場比賽就能歸隊。」

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