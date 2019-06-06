NBA／美國隊準備開訓 拓荒者雙槍入列

2019-06-06 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



拓荒者後場雙槍將加入美國隊世界盃男籃開訓。 美聯社資料照 分享 facebook

男籃世界盃8月底將於大陸北京登場，美國隊已排定8月5日到8日在拉斯維加斯舉行訓練營，包括拓荒者後場雙槍里拉德（Damian Lillard）和麥凱倫（CJ McCollum），以及巫師隊比爾（Bradley Beal）、騎士隊勒夫（Kevin Love）都是其中一員。

美國《ESPN》接獲消息來源透露，在拉斯維加斯的訓練營預計會有18名球員參加，教頭波波維奇（Gregg Popovich）將從中選擇最後的12名球員。

《紐約時報》報導，今年選秀會的狀元大熱門威廉森（Zion Williamson）也在訓練營的18人名單中。

訓練營成員還包括交易傳聞滿天飛的鵜鶘隊球星戴維斯（Anthony Davis）、火箭隊年度MVP大熱門「大鬍子」哈登（James Harden）和他的火箭隊友葛登（Eric Gordon），以及塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）、爵士隊米歇爾（Donovan Mitchell）、公鹿隊米道頓（Khris Middleton）和洛培茲（Brook Lopez）、馬刺隊艾德里奇（LaMarcus Aldridge）、活塞隊佐蒙德（Andre Drummond）及湖人隊庫茲瑪（Kyle Kuzma）。

火箭前鋒塔克（P.J. Tucker）自己透露，他也會成為訓練營一員，金塊隊的米爾賽普（Paul Millsap）也可能前往拉斯維加斯受訓。

除了為期4天的訓練營，美國隊還會在加州和澳洲進行表演賽。

明年的東京奧運將是美國隊主戰場，屆時美國隊要尋求4連霸，「星度」預期將再提升，陣容將是NBA全明星等級。