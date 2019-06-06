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NBA／柯瑞飆47分無用！暴龍要回領先 林書豪首度上場

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NBA／柯瑞新高47分難救勇士 暴龍奪勝要回領先

2019-06-06 11:44聯合報 記者曾思儒╱即時報導

柯瑞(右)雖轟下生涯季後賽新高47分，但獨木難撐，只能看著暴龍攻破主場。 美聯社
柯瑞(右)雖轟下生涯季後賽新高47分，但獨木難撐，只能看著暴龍攻破主場。 美聯社
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傷兵累累的NBA衛冕軍勇士隊，今天總冠軍賽第三戰回到主場迎戰暴龍隊，看板球星柯瑞（Stephen Curry）雖轟下生涯季後賽新高47分，但獨木難撐，遭先發球員得分都達兩位數的暴龍以123：109帶走勝利，系列賽取得2：1領先。

勇士兩大先發湯普森（Klay Thompson）和杜蘭特（Kevin Durant）都因傷缺席，柯瑞扛起重任，他首節就飆進3記三分球在內的17分，但暴龍靠格林（Danny Green）首節最後3秒飆進外線，仍取得36：29領先。

第二節暴龍在席亞康（Pascal Siakam）帶頭飆分下，領先最多達52：38，但兩隊也陷入超過3分鐘的得分乾旱，直到勇士前鋒格林（Draymond Green）上籃才打破雙方一分未得僵局，加上柯瑞在雙人防守下仍飆進大號外線，加上罰球單節再進帳8分，助隊半場打完追到52：60。

暴龍射手格林第三節手感加溫，連兩季外線破網助隊將差距再擴大到89：75，雷納德（Kawhi Leonard）兩罰俱中後領先更達16分，反觀勇士只靠柯瑞單節15分撐場，三節打完仍陷入83：96落後；第四節勇士格林2分28秒進球後再追到10分差，但暴龍替補後衛范弗利特最後1分39秒的大號三分球澆熄衛冕軍反撲氣焰，最終暴龍就以14分差拿下勝利。

柯瑞季後賽最高得分是2013年西區第二輪碰馬刺隊攻下的44分，今天第三節打完攻下40分已追平季後賽個人次佳，第四節再攻下7分，寫下個人紀錄，但隊友僅格林17分和伊古達拉（Andre Iguodala）11分挹注，敵不過點點開花的暴龍。

暴龍靠團隊輾壓勇士，全場有6人得分上雙。 美聯社
暴龍靠團隊輾壓勇士，全場有6人得分上雙。 美聯社
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林書豪首度上場

暴龍共有6人得分達兩位數，雷納德30分最高，後衛羅瑞（Kyle Lowry）23分，射手格林三分球10投6中轟下18分，席亞康和小加索（Marc Gasol）也各有18分和17分，范弗利特11分；「哈佛小子」林書豪（Jeremy Lin）最後一分鐘替補上陣，總冠軍賽首度上場，但沒有出手紀錄。

湯普森和杜蘭特今天雖缺陣，不過台灣時間周六早上9點進行的第4戰都有機會復出，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）今天賽前表示，杜蘭特昨天訓練狀況非常好，僅管還沒進行到3打3或5打5，不過球團會在接續訓練增加強度，幫連兩年的總冠軍賽MVP找到球場感覺。

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