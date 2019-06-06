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NBA／卡珍斯回想成傷兵：「差點就放棄」

2019-06-06 07:40聯合報 記者曾思儒╱即時報導

欣喜迎接生涯第一度NBA季後賽，勇士隊明星中鋒卡珍斯DeMarcus Cousins）卻在第一輪第二戰開節不到4分鐘就拉傷左大腿，他透露當時已經「準備放棄」，所幸身處衛冕軍，讓他還有機會在總冠軍賽復出。

迎接總冠軍賽第三戰前，卡珍斯在《ESPN》的節目「The Jump」回想當時左腿股四頭肌撕裂的傷勢，他強調季後賽是從小就夢寐以求的舞台，每個機會自己都想把握，「我也知道多快機會就會被奪走，這可以是彈指之間的事。」

他在美國時間4月15日成傷兵，而在例行賽時，他因上季阿基里斯建傷勢，直到1月18日才是本季首度出賽，季後賽再受傷無疑是一大打擊。

「如果我說，我不想那麼快復出，這就是在說謊。」卡珍斯自白，兩次傷勢雖然催眠自己要忘記一切，好好復健，但仍忍不住想罵髒話，「我都準備放棄了，這是人的天性，就像是『為什麼？為什麼是我？為什麼是這時候？我做錯了什麼？為什麼我要受這一些？』，不過情況總非如此，下個時刻你就會得到回報。」

他表示復健就像「穿上盔甲」重新武裝，雖要花很多時間，但也要精準，「因為下個階段會面臨更大考驗。」

總冠軍賽重回戰場，卡珍斯面對暴龍隊的首戰僅上場8分鐘，第二戰就重回先發，上場28分鐘繳出11分、10籃板的「雙10」成績，助衛冕軍以109：104扳平系列賽。

「這就是意義，在場上付出所有，每次攻防都試著最多最好、最正確的動作，我相信我們，身為團隊，第二戰做到了，有成為更好的隊伍。」卡珍斯說。

卡珍斯勇士DeMarcus Cousins
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