不讓情緒成為包袱 卡珍斯將扮勇士關鍵角色

今年NBA決賽的第一戰那晚，走在紐奧良的運河街（Canal Street）時，這六線道寬大的筆直馬路，中間還夾著電車軌道，是這裡最古老的法國區及較新的美國區之間的分界線。瞥眼看到街邊運動用品店最顯眼的櫥窗裡，已經掛起了一件威廉森的鵜鶘球衣。這個城市，這幾年總是有頂尖長人降臨，但似乎總是留不住，在他們和冠軍之間，總是有著一條漫長而古老的界線阻隔著。雖然很快地，他們可能會以狀元籤在今年選秀會迎來杜克的怪物新人威廉森，但很可能被迫要送走AD戴維斯。而才在一年前，他們才不得不送走了受傷的卡珍斯。

卡珍斯(左)當初加入替鵜鶘就是想組成超級雙塔，能有機會打入總冠軍賽，但沒想到後來是在勇士圓夢。 歐新社資料照片 分享 facebook

那晚入夜，在這個城市裡一間名為「曼寧」的酒吧裡，店外露天的小廣場上播著勇士對暴龍的第一戰。酷熱的炎暑在下了一點雨之後，已經不再那麼難熬，但一樣濕黏。這裡幾乎滿座的人群一面倒地替暴龍加油，原因除了其中有許多來這裡開會的加拿大人，再加上勇士實在太強，於是支持不被看好的暴龍之外，更多人記得的是鵜鶘在近八年唯二打進的季後賽，結果全是栽在勇士手上。2015年首輪四連敗，去年則是在次輪以一比四出局，再再都讓勇士在這裡成了不受歡迎的球隊。

但勇士陣中的卡珍斯上場時，卻是沒有受到現場任何噓聲的待遇。畢竟，他曾在這裡待了兩年，即使兩年都沒能打滿整季，但因為卡珍斯的關係，擁有雙塔的鵜鶘一度被視為未來的西區強權。他在鵜鶘打出生涯最佳的表現，那年一月卡珍斯左腳的阿基里斯腱若是沒有斷裂，能夠健康地和鵜鶘一路打進季後賽的話，勇士能不能闖過鵜鶘這一關還很難說。

原本預料將以頂薪續約的卡珍斯，卻在傷後成了沒人敢投資的地雷股，去年夏天被迫來到勇士，從谷底開始往上爬。一直以來，卡珍斯都是聯盟的頂級長人，但也總被認為是場上及休息室中的不定時炸彈，在國王時期，除了不斷出現的技術犯規哨音，他和總教練處不好的傳聞沒停過，茶壺風暴持續上演的結果，卡珍斯也被認為是國王戰績不振的禍首。

卡珍斯過去在國王隊時情緒容易失控，因此不但常被判技術犯規，也會跟教練發生爭執。 歐新社資料照片 分享 facebook

背著情緒管理不佳及自我中心等負面標籤的卡珍斯，總是得在眾人的誤解中打球，但之前從來沒有人懷疑過他的身手。在重傷之後，他卻得要重新證明自己仍有過去四屆全明星的主宰力。只是在勇士這個完整的攻防體系裡，球隊若是打得好，可能也不會是他的功勞，若是打得不好，卻可能會怪到他的頭上，認為他的加入，拖累了原本運作順暢的團隊平衡。

好不容易打進季後賽，卡珍斯卻在首輪第二戰就拉傷退場，隨著勇士的表現依舊強勢，專家們也不期待他的復出會對球隊帶來多大的正面影響力，甚至擔心卡珍斯硬是要打總冠軍戰的結果，反而會對球隊不利。

沒想到，在勇士首戰吞下敗仗，接著又出現了更多的傷情，突然之間，卡珍斯成了球隊重要的戰力支柱。不管是先前受傷的杜蘭特、帶傷硬撐的伊古達拉，剛拉傷大腿的湯普森，或是才出現脫水症狀的柯瑞，勇士的完美陣容一下子變成殘破不全。尤其是主力內線魯尼也在第二戰鎖骨骨折，據傳很可能就此報銷，在這樣人力吃緊的情況下，卡珍斯的戰力輸出再度被視為勇士在接下來的比賽能夠取勝的關鍵之一。

勇士在季後賽傷兵不斷，因此剛傷癒復出的卡珍斯(右)將成為總冠軍賽中關鍵的角色。 美聯社 分享 facebook

而相較於第一戰，取代貝爾先發的卡珍斯在第二戰的表現明顯回升，拿下11分10籃板及6助攻，他的傳球策應讓勇士得以打開更大的得分空間及對位優勢。這不過是他九年職業生涯的第四場季後賽，在接下來的比賽中，卡珍斯在這個位置上的輸出預期還會繼續走高。

然而，依舊有人質疑卡珍斯是否真能頂得住總冠軍賽的壓力，他的情緒管理總是令場邊的人捏把冷汗。卡珍斯除了驚人的運動力、身材、球技及天賦之外，最令人印象深刻的，還是過去的他經常能夠領到該季最多次的技術犯規。做為現役球員中T數最高的球員，媒體總是將卡珍斯描述成球隊的麻煩製造機。其實這一切都是誤解，他在鵜鶘時期的表現更是證明了自己有能力打出成熟的球風。不過這長期以來累積的錯誤印象，卻成了他甩不掉的包袱。

說卡珍斯脾氣不好，不如說他性情直率，而說他情緒管理不佳才常吞技術犯規，不如說他受累於裁判的自由心證。這是一種「盛名」之累，即使他已經大幅改善自己在場上表達情緒的方式，但裁判仍留有過去的錯誤印象，很容易在一念之間吹判卡珍斯犯規。這種不公平的哨音，讓卡珍斯像是在走鋼索般的小心翼翼。無論公平不公平，都是卡珍斯要背負的十字架，也是他必須努力控制的風險。

第二戰第四節剩下1分08秒，當卡珍斯防守雷納德被吹犯規之後，從畫面上看來，卡珍斯的反應很大，隨即看到一顆球飛向空中，然後伴隨著裁判加吹一記技術犯規的哨音。當下許多人都以為是卡珍斯的抗議動作而被判罰，結果卻是一旁在第四節完全沒出手機會的柯瑞。柯瑞因為順手把球拋向空中而吞T，也讓雷納德連罰三球，把比分追近到五分差。從這一點來看，說明了卡珍斯很容易成為眾矢之的，明明不關他的事(雖然他看起來已經有點要發火了)，仍會被誤以為是他搞出來的問題，也讓他總是處在被吹罰的危險邊緣。

卡珍斯(右)在總冠軍賽第二戰保持冷靜，攻守兩端都打得非常出色。 歐新社 分享 facebook

卡珍斯所處的這種情形，勇士其實並不陌生。這幾年的總冠軍賽，大前鋒格林經常是裁判吹罰的重點人物，而球隊的比賽情緒和戰況走勢也很容易因此受到影響。前幾年有一段時間，格林確實打得比較毛躁，一不小心就讓自己的情緒超出了熱情的範圍，也讓球隊的比賽結果受到了傷害，但近兩年來他已經大幅改善，不只打得更成熟，情緒也控制的更好。即使先前例行賽曾傳出和杜蘭特發生衝突，最後還被球隊處以禁賽一場的處份，但整體來說，格林確實已經能夠以大局為重。只是裁判對格林早已經有了先入為主的印象，這讓他在場上表達意見時得格外小心。格林的情況，和卡珍斯面對的哨音挑戰可說是十分類似。

就像卡珍斯的媽媽曾經說過的話，別人看到年少的他身材高大就以為他已經是個大人，但只要一講話就知道他還只是個14歲的孩子。別人看到卡珍斯在場上的表情及情緒反應，就以為他情商不佳，總是給球隊和自己添麻煩，其實卡珍斯本來就不是這樣，也早已經不再如此。而今，他雖然還是得面對這些偏頗的印象和指責。

而在第二戰的賽後記者會，卡珍斯跟著柯瑞一起上台接受記者提問。最後當其中一位記者問卡珍斯，目前剛從傷勢復原的他，自己覺得現在的身體是否已經百分之百復原，對此卡珍斯連回了三次「我不知道」。對場邊觀察的人來說，若是一般球員做出這樣的回應並不會遭到太大的責難，反而會覺得他誠實以對。但在卡珍斯來說，卻很容易會被解讀成他對媒體的不友善，不想回答問題，或是自我中心的態度傲慢。其實，他只是想到什麼說什麼，誠實地說明自己的想法和狀況而已。

在總冠軍賽開打前，許多人都覺得卡珍斯或是格林會是最先領到技術犯規的人，結果意外的是，前兩戰卻分別是浪花兄弟率先吞T。為了幫助球隊贏球，卡珍斯和格林都在努力打得更聰明，在和裁判爭論時也更冷靜。而在接下來的總冠軍賽，卡珍斯不只要持續證明自己的球技和能力，也得繼續努力不讓裁判有太多機會吹他犯規才行。不只是因為他得避免犯規過多的麻煩，也得避免讓球隊陷入不必要的困境。這些體能和心理上的挑戰，對於這名身心都曾受過重傷的球員來說更是不容易。就像他一直想甩掉「boogie」這個綽號，只想做真實的自己一樣，若是他能成功地戰勝這些質疑和誤解，勇士的三連霸之路也將會更順利。