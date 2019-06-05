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NBA／盼迎戰健康勇士 暴龍格林：渴望全力競爭

2019-06-05 18:20聯合報 記者劉肇育╱即時報導

多倫多暴龍射手格林（Danny Green）直言，期望與健康的勇士一較高下。 美...
多倫多暴龍射手格林（Danny Green）直言，期望與健康的勇士一較高下。 美聯社
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衛冕軍金州勇士在今年季後賽期間傷病問題不斷，明天的冠軍賽第三戰不僅頭牌球星杜蘭特（Kevin Durant）與替補中鋒魯尼（Kevon Looney）都將缺陣，射手湯普森（Klay Thompson）是否能夠出賽也成疑，讓多倫多暴龍射手格林（Danny Green）直言，期望與健康的勇士一較高下。

勇士今年季後賽傷病問題不斷，先是先發的卡珍斯（DeMarcus Cousins）、杜蘭特接連傷退，隨後湯普森與魯尼也在冠軍賽第二戰負傷，其中魯尼更是賽季提前報銷，為勇士的三連霸之路投下變數。

對於勇士無法以完整陣容應戰，暴龍雖然同樣有傷病問題，但對於主力陣容影響較小，球隊射手格林就強調，希望能與擁有完整陣容的勇士一戰，「對手有一些球員遭遇了傷病，這感覺真的不太好，我們希望面對的是一支能發揮百分之百能力的勇士，這才是我們渴望的全力競爭。」

而暴龍雷納德（Kawhi Leonard）則認為，儘管對手遭遇傷病麻煩，但不代表他們就能掉以輕心，「他們是衛冕軍，還擁有大量具有冠軍經驗的球員，你要做的是務實地踏上球場，對手的傷病不代表你就能輕鬆取勝。」

總冠軍賽第三戰將移師勇士主場舉行，格林強調球隊必須在客場作戰的情況下想辦法克服第三節的得分荒，「我們能夠預想這裡的球迷將會非常吵鬧，因為他們希望再贏下一座總冠軍，但我們不能讓對手發揮主場優勢，要在防守端保持強度，避免陷入得分荒，特別是在第三節。」

勇士格林魯尼
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