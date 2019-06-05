NBA／回憶遭騎士逆轉 柯瑞後悔關鍵時刻投三分

2019-06-05 17:17 聯合新聞網 綜合報導



柯瑞回憶73勝球季遭騎士逆轉奪冠，認為自己第七戰最後的出手選擇不佳。 美聯社 分享 facebook

2015-2016年球季，勇士取得歷史性的73勝9敗，打破公牛王朝所設下的72勝紀錄，那個賽季對勇士來說堪稱偉大，但還是少了總冠軍的點綴。在總冠軍為有3勝1敗的優勢慘遭騎士逆轉，錯失金盃的柯瑞（Stehpen Curry）如今仍歷歷在目，他表示當初關鍵時刻不該意氣用事。

近期在接受《ESPN》採訪時，柯瑞回憶輸給騎士當年的場面。他表示當厄文（Kyrie Irving）在末節僅剩53秒投進致勝3分後，他就只想著討回來。因此最後讀秒階段，柯瑞選擇自己帶球硬砍三分，無奈球沒進，最終勇士以89:93輸給騎士，只能黯然看著煮熟的鴨子飛走。

柯瑞談起那次進攻，他表示：「我那時心裡想：『我只需要一點空間就好。』，不過現在回頭看，我大可擺脫當時守我的勒夫（Kevin Love）先拿兩分。然後只要守住下一波進攻，再進行反擊將球投進，我們就能奪冠，而不是打我的英雄球。」柯瑞後來也說：「我沒掌控好那次出手，那讓我們丟了總冠軍。」

不過該賽季後，勇士補進了杜蘭特（Kevin Durant），之後連續兩年拿下歐布萊恩金盃。目前勇士正力求三連霸，但目前傷兵滿營，讓他們能不能成功屠龍增加變數。