NBA／不只嚴以律己 雷納德大學曾挑剔隊友防守

2019-06-05 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



雷納德的大學助教表示，雷納德不僅嚴以律己，也曾在防守上高標準要求隊友。 美聯社 分享 facebook

今年率領暴龍隊史首闖總冠軍賽，雷納德（Kawhi Leonard）自我要求甚高從大學時期就展露無疑，美媒近日訪問到他聖地牙哥州大球隊助理教練休斯頓（Justin Hutson），發現雷納德不僅嚴以律己，也曾在防守上高標準要求隊友。

雷納德2015、2016年連兩屆獲年度最佳防守球員，2015-17年連三年入選年度防守第一隊，並在2015年以場均2.3次抄截榮膺聯盟抄截王，轉戰多倫多後攻防兩端戰力再升級，美媒《The Athletic》專訪他的大學隊友與教練，側寫成名前的雷納德。

當時還是防守教練的休斯頓爆料，這位2014年總冠軍賽MVP，從大學時期就極具天賦，攻防兩端優異，也因此對於需要幫忙隊友協防感到不解和挫折。

休斯頓說，「我們會討論協防輪轉和幫忙防守，他非常恭敬，但會帶著沮喪口氣詢問，『為什麼大家沒辦法守好自己的人？』」

前大學隊友謝爾頓（Tim Shelton）透露，當時來自不同高中的隊友都不懂協防，雷納德的確曾向休斯頓提出疑問，不明白為什麼隊友不能像他一樣，守好自己的人，「為什麼我需要幫忙協防？」

隊友蓋伊（DJ Gay）則表示，雷納德要求隊友不用幫忙協防，但另一方面他的態度也激勵了隊友，「他就是這樣的人。他的心態就是如果我不需要幫忙，為什麼你需要？這也激發我們進步，如果雷納德不需要幫忙，我也不用。」