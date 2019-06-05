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NBA賽事懶人包 (6月3日)賽事精華- 勇士 vs. 暴龍 (6月3日)

NBA／第二戰遭格林封鎖 席亞康誓言觸底反彈

2019-06-05 16:15聯合報 記者劉肇育╱即時報導

暴龍前鋒席亞康。 美聯社
暴龍前鋒席亞康。 美聯社
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在總冠軍賽第二場比賽遭到金州勇士格林（Draymond Green）全面封鎖後，多倫多暴龍前鋒席亞康（Pascal Siakam）對於明天即將開打的第三戰感到相當興奮，他強調自己勢必會做出調整與反彈。

雖然僅是第三年打季後賽，但席亞康卻被公認是今年季後賽期間進步幅度最大的球員，尤其是在歷經首輪與魔術艾薩克（Jonathan Isaac）、第二輪與七六人安比德（Joel Embiid）與東區冠軍賽與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的對位後，席亞康的表現受到高度關注。

而今年總冠軍賽首戰席亞康更是在勇士手中拿下32分8籃板幫助球隊取勝，雖然第二戰遭到格林的強力封鎖僅進帳12分，但對於尚在吸收季後賽經驗的席亞康來說卻未對他造成打擊，甚至直言要觸底反彈。

「這肯定不是一件容易的事情，但你必須要做出調整，這就是季後賽。」席亞康在今天受訪時說：「這就是為什麼你要在七場比賽中都出色發揮的原因，你必須要打很多場比賽，對手也有時間充分觀察你，所以你必須要盡快適應。」

不過席亞康也強調，相較於拿下30分卻無法做好份內工作，自己寧願僅拿下10分確幫助上球隊，「你必須要保持一致的表現，做好自己可以掌控的事情，而我要做的就是在攻守兩端把能量帶給團隊。」

勇士格林Giannis Antetokounmpo
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