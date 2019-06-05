NBA／暴龍挑戰隊史首冠 波許嘆當年遙不可及

2019-06-05 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



波許早期效命暴龍。 路透 分享 facebook 多倫多暴龍在今年首度闖進總冠軍賽，並且在系列賽前兩戰與衛冕軍金州勇士戰成平手，對於成軍24年來第一次有機會挑戰總冠軍，昔日「龍王」波許（Chris Bosh）坦言，在他還在暴龍的那段時光，球隊距離奪冠仍是相當遙遠。

1995年因NBA在加拿大擴張而成立的暴龍，過去23年來有10度打進季後賽的紀錄，其中包括「加拿大航空」卡特（Vince Carter）在隊時期一度挺進到第二輪，至於前「龍王」波許則曾在2007、2008年兩度帶領球隊進軍季後賽，但都在首輪止步。

近年暴龍則是在雙槍羅瑞（Kyle Lowry）與德羅展（DeMar DeRozan）的成長下連續5年闖進季後賽，其中包括2016年闖進東區冠軍賽，今年則是在雷納德加盟後首度一嚐總冠軍賽滋味。

對於前東家有機會在今年問鼎總冠軍，波許在今天受訪時表示，冠軍對於當時還在暴龍的他來說是遙不可及，「老實說，當時的暴龍要奪冠是件很艱困的事情，因為我們的管理階層還缺乏經驗，也沒有辦法得到好的自由球員，這讓我們無法建立一支優秀的球隊，但這是成長必經的過程。」

雖然未能幫助暴龍奪冠，但波許在當時曾五度代表暴龍披上明星賽戰袍，讓他直言期待有一天能被暴龍退休球衣，「你知道的，這就是一種想法，這個決定權在他們，如果能成真會很酷。我曾以為我有一些記錄不會被打破，不過德羅展來了以後，讓我覺得自己沒有機會了，他場均26分，我過去得分可沒那麼高。」