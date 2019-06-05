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NBA／組湖人三巨頭 歐尼爾招手湯普森

2019-06-05 14:39聯合報 記者曾思儒╱即時報導

湯普森。 美聯社
湯普森。 美聯社
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NBA總冠軍賽第3戰明天登場，退役球星「俠客」歐尼爾（Shaquille ONeal）開戰前卻向勇士隊射手湯普森（Klay Thompson）招手，喊話要「浪花兄弟」成員轉戰湖人隊，到洛城組成新的「三巨頭」。

歐尼爾在節目大談他的三巨頭計畫，湯普森是其中關鍵，黃蜂隊的華克（Kemba Walker）和鵜鶘隊交易傳聞滿天飛的戴維斯（Anthony Davis）也在他的口袋名單。

湖人去年以4年1億5400萬的頂級合約找來「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），歐尼爾最近則是和湯普森喊話，「我會這樣說，『湯普森，你的合約要到了，杜蘭特（Kevin Durant）也是，很多人約都要到了，他們無法付給你我們能開的價格，你會成為湖人隊史的最高薪球員，我想要你和詹姆斯合體，我們希望這件事成真，希望你能來洛杉磯』。」

「所以我會打給湯普森，我自己打。」歐尼爾笑說，他認為湯普森能得到自己和「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）、「魔術」強森（Magic Johnson）都沒拿到的頂薪合約，「我們希望幫忙打造起一支團隊，因為如果湯普森今年再奪冠，他就有4冠，但猜猜怎麼樣？湯普森不是最重要的主角，他能到洛杉磯，然後成為主角。」

湯普森球季結束將成自由球員，他本季薪資落在1900萬美元左右，儘管他曾表態想續留勇士，但湖人可能可開出4年1億4100萬美元大約，遠超過勇士可負擔的金額。

除了湯普森，歐尼爾對2011年選秀後就一直待在黃蜂的華克也有興趣，他表示球隊需要可以得分的後衛，自己可以到夏洛特和華克碰頭，問他是否願意和詹姆斯共事。

華克在入選聯盟第三隊後，有資格獲得黃蜂超過2億2千萬美元的大約，他也曾透露黃蜂絕對是自己首選，不過歐尼爾也有備案，第三個計畫就是把戴維斯找來洛城。

歐尼爾表示，招募好手就是他現階段專注目標，希望能重現紫金王朝盛事，「我們有錢也有權，還有整座城市的支持。」

湯普森歐尼爾黃蜂
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