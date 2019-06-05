NBA／自認為暴龍打下基礎 德羅展：我是犧牲者

2019-06-05 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



德羅展。美聯社 分享 facebook 看著前東家暴龍隊闖進首度的總冠軍賽，明星後衛德羅展（DeMar DeRozan）心情五味雜陳，季前被交易到馬刺隊的他形容說，自己就是暴龍邁向巔峰的「犧牲品」。

德羅展接受美國媒體《Bleacher Report》訪問中吐實，他表示自己過去可能在私下講過如此想法，卻從未在公開場合講出真心話，「但若不是這幾年我打下的基礎，這些事都不可能成真。」

「是的，我奮戰了，我也犧牲了，我把自己推到極限，成為犧牲者。」德羅展說，坐下來，回首看許多事情就會了解，很多事情能夠發生，自己就是原因之一。

去年7月和雷納德（Kawhi Leonard）互換東家的德羅展也提到，還是要肯定暴龍的成績，「他們或許會感覺，該是時候往下一步躍進。」只是他對於去年的交易案仍然受傷，「因為你們知道，從19歲到28歲？你學到的所有事都是從那裡，你在那獲得一切，所以當事情變成這樣，超出最低期望，讓人措手不及，我們都是人，這真的很傷人。」

不過德羅展仍為口中的「最佳摯友」羅瑞（Kyle Lowry）開心，儘管現在逐冠道路上自己無法參與，他仍力挺好友，「那支球隊的所有人，他們知道我支持他們。」