總冠軍G4／勇士湯普森復出添火力 首節25:17領先暴龍
【賽況報導】
第一節 暴龍 17:25 勇士
勇士前一戰G3落敗後，今天G4承受不能輸的壓力，湯普森歸隊搭檔柯瑞、格林(Draymond Green)以及卡珍斯與伊古達拉的先發，是在杜蘭特缺陣下的最佳先發組合，至於暴龍主力先發五人雷納德、羅瑞、席亞康、小加索及格林(Danny Green)要全力延續氣勢。
首節勇士就展開強攻，要全力取下這一場勝利企圖心強盛，復出湯普森果然增加勇士火力，首節一度拉出17:10攻勢取得領先，且剩一分鐘拉出25:12最多領先，暴龍靠雷納德最後攻勢，才拉近差距。復出湯普森5分搭檔柯瑞6分，至於暴龍雷納德攻下14分。
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賽事文字轉播
【賽前報導】
杜蘭特繼續缺陣
NBA總冠軍賽於今天上午9時進行第四戰對決，尋求3連霸的勇士於第三戰因湯普森缺陣，加上杜蘭特一直未能傷癒下，傷兵累累人手不足，導致回到主場第一場反而吞敗，陷入1勝2負的落後，然而今天湯普森歸隊，勢必給勇士更大戰力，但是杜蘭特仍繼續缺席，因此要扳平戰局，「浪花兄弟」湯普森與柯瑞加上格林(Draymond Green)發揮至關重要，不能再陷入一路挨打的局面。
勇士清楚若今天主場不能拿下，這個系列賽等於是宣告結束了，因此勇士勢必要全力爭取在主場贏下勝利。
暴龍方面，上役先發五人雷納德、羅瑞、席亞康、小加索及格林(Danny Green)都有火力演出，使得他們能在作客大勝勇士，不過，今天最大的課題就是要對付湯普森的回歸，上役讓勇士柯瑞一人大砍47分，如今對手再加入湯普森的火力，情況不大同，增加防守難度。暴龍如果要搶第三勝聽牌，防守「浪花兄弟」將是關鍵。
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