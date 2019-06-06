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NBA賽事懶人包 (6月3日)賽事精華- 勇士 vs. 暴龍 (6月3日)

總冠軍G3／主場戰暴龍搶領先 傷兵累累勇士頭痛

2019-06-06 08:50聯合新聞網 文字直播

勇士今天主場迎戰暴龍，湯普森要到賽前才能確定是否上場。 美聯社
勇士今天主場迎戰暴龍，湯普森要到賽前才能確定是否上場。 美聯社
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【賽前報導】

NBA總冠軍賽第3戰台灣時間今天早上9時登場，杜蘭特(Kevin Durant)確定繼續缺陣，加上前一戰拉傷大腿的射手湯普森(Klay Thompson)，及報銷的魯尼(Kevon Looney)，勇士面臨傷兵累累的頭痛問題，能否在主場搶得勝利，將主要仰賴柯瑞(Steohen curry)、格林(Draymond Green)與伊古達拉(Andre Iguodala)的發揮。

總冠軍賽暴龍與勇士兩軍在前兩場戰成一平之後，進入第三戰勇士主場，勇士季後賽對決火箭及拓荒者系列在主場已取得5連勝，成了最大優勢，如果這兩場主場都能獲勝，那將率先取得聽牌地位，對勇士而言絕對不會錯過這個機會，即使球隊傷兵不斷，然而有著成熟經驗的他們，往往能夠化險為夷，特別杜蘭特受傷以來，勇士並未因此受到影響，就看暴龍如何來破解。

暴龍在首戰「喀麥隆之光」席亞康(Pascal Siakam)殺出取勝後，第二場輸在下半場突然失靈，以及第四節最後栽在伊古達拉的三分球，暴龍除了要克服下半場的問題外，就看主力球星雷納德(Kawhi Leonard)如何帶動球隊，這一戰是雷納德證明自己的機會，暴龍若能搶勝，無疑的優勢就會在他們身上。

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