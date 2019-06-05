NBA／湖人好大方傳4年2億 簽基德成最高薪助教

2019-06-05 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



湖人確定簽下基德，成為NBA最高薪助教。路透 分享 facebook 雖沒成為湖人隊總教頭，退役球星基德（Jason Kidd）仍獲得紫金軍團豐厚合約，美國媒體《The Athletic》報導，基德成為NBA最高薪助教，合約內容可能超越4年650萬美元（約2億新台幣）。

湖人聘用佛蓋爾（Frank Vogel）擔任總教頭，同時找來基德加入教練團隊；基德的確切薪資沒被報導，但騎士前教頭泰隆魯（Tyronn Lue）和湖人斡旋時，基德擔任副手得到的薪資就已是4年650萬美元，這個數字可做為新約的參考指標。

基德上季季中被公鹿隊炒魷魚，留下累積139勝152敗戰績，之後公鹿在布丹霍澤（Mike Budenholzer）執教下，本季例行賽60勝是聯盟最佳，還挺進2001年後首度的東區決賽。

東區失意，基德在西區獲得另外機會；據《ESPN》名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，湖人另外找來灰熊隊和籃網隊的前教頭哈林斯（Lionel Hollins）進入教練團，職務也是助理教練。

連同佛蓋爾，湖人新教練團的3名成員，合計共有21季NBA總教練資歷。

哈林斯和基德還是籃網隊前後任總教頭，基德2014到15球季後就由哈林斯接下籃網兵符，但2016年哈林斯被球隊炒魷魚，湖人助教的工作是他近3年來第一份教練約；他還曾率灰熊3度闖季後賽，並打下隊史最佳的例行賽戰績56勝26敗。

另外，今天湖人隊在官方推特曬圖，是詹姆斯與佛蓋爾兩人看球員試訓，並寫著「國王與教練」，顯示詹姆斯力挺新教頭的意味，如今再加入基德，兩大球星力拱佛蓋爾。