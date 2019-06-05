親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

月薪七萬新鮮人想花兩萬租房？ 友笑「白痴」

運動筆記被放鳥之人生半馬初體驗石門水庫路跑
健行筆記人生第一座百岳：玉山前峰竹子湖。苗榜吃土雞賞海芋繡球花愛情花。大梯田繡球花
NBA賽事懶人包 (6月3日)賽事精華- 勇士 vs. 暴龍 (6月3日)

NBA／湖人好大方傳4年2億 簽基德成最高薪助教

2019-06-05 10:09聯合報 記者曾思儒╱即時報導

湖人確定簽下基德，成為NBA最高薪助教。路透
湖人確定簽下基德，成為NBA最高薪助教。路透
分享
雖沒成為湖人隊總教頭，退役球星基德（Jason Kidd）仍獲得紫金軍團豐厚合約，美國媒體《The Athletic》報導，基德成為NBA最高薪助教，合約內容可能超越4年650萬美元（約2億新台幣）。

湖人聘用佛蓋爾（Frank Vogel）擔任總教頭，同時找來基德加入教練團隊；基德的確切薪資沒被報導，但騎士前教頭泰隆魯（Tyronn Lue）和湖人斡旋時，基德擔任副手得到的薪資就已是4年650萬美元，這個數字可做為新約的參考指標。

基德上季季中被公鹿隊炒魷魚，留下累積139勝152敗戰績，之後公鹿在布丹霍澤（Mike Budenholzer）執教下，本季例行賽60勝是聯盟最佳，還挺進2001年後首度的東區決賽。

東區失意，基德在西區獲得另外機會；據《ESPN》名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，湖人另外找來灰熊隊和籃網隊的前教頭哈林斯（Lionel Hollins）進入教練團，職務也是助理教練。

連同佛蓋爾，湖人新教練團的3名成員，合計共有21季NBA總教練資歷。

哈林斯和基德還是籃網隊前後任總教頭，基德2014到15球季後就由哈林斯接下籃網兵符，但2016年哈林斯被球隊炒魷魚，湖人助教的工作是他近3年來第一份教練約；他還曾率灰熊3度闖季後賽，並打下隊史最佳的例行賽戰績56勝26敗。

另外，今天湖人隊在官方推特曬圖，是詹姆斯與佛蓋爾兩人看球員試訓，並寫著「國王與教練」，顯示詹姆斯力挺新教頭的意味，如今再加入基德，兩大球星力拱佛蓋爾。

湖人籃網公鹿
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

NBA／杜蘭特G3再缺陣 湯普森出賽成疑

2019-06-05 08:06

2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2019-06-03 10:53

NBA／勇士傷兵潮不斷 柯爾：沒想到李文斯頓最健康

2019-06-05 10:00

NBA／湯普森腿傷未癒 是否出賽成疑

2019-06-05 00:40

NBA／大學隊友爆料 雷納德狂愛喬丹

2019-06-04 16:50

NBA／前兩戰吞11犯 暴龍盼羅瑞維持防守侵略性

2019-06-04 15:30

NBA／為綠衫軍考察新秀 前狀元中鋒盼敲開執教大門

2019-06-04 15:00

NBA／勇士傷兵累累仍具冠軍相 要感謝這群人

2019-06-04 14:30

NBA／暴龍吃悶虧？ 柯瑞終場前走步漏哨

2019-06-04 14:14

NBA／暴龍祭防守奇招伺候 柯瑞：受寵若驚

2019-06-04 14:09

NBA／林書豪返灣區 高中教練盼他能有上場機會

2019-06-04 12:20

NBA／試訓湖人展現恐怖彈性 潛力新秀驚喜巧遇詹皇

2019-06-04 11:48

NBA／告上NIKE 雷納德要拿回自己設計Logo

2019-06-04 11:35

NBA／談伊古達拉關鍵三分 雷納德冷面笑匠回應

2019-06-04 11:06

NBA／感謝暴龍震撼教育 安戴托昆波：我會變得更好

2019-06-04 11:04

NBA／湯普森肌肉拉傷恐缺席G3 魯尼骨折報銷

2019-06-04 10:43

NBA／痛失2連勝 羅瑞：太多失誤致命

2019-06-04 09:54

NBA／製造進攻犯規數遙遙領先 羅瑞防守貢獻卓著

2019-06-04 09:53

NBA／勇士扳平戰局 賭盤看好柯瑞奪FMVP

2019-06-04 09:26

NBA／雷納德G2單場16罰全中 締總冠軍賽紀錄

2019-06-04 09:19

柯爾用兵如神 4大奇招助勇士力斬暴龍

2019-06-04 07:00

挑戰勇士霸業 雷納德能帶暴龍衝多遠？

2019-05-31 07:00

勇士vs.暴龍新戲碼 總冠軍戰9大看點分析

2019-05-30 19:53

勇士逆風飛翔更強 暴龍1400萬分之1的贏球方法

2019-05-30 07:00

勇者鬥惡龍出線 拓荒者該認命、公鹿好遺憾

2019-05-29 07:00

曾不受暴龍球迷歡迎 如今雷納德要為北境寫歷史

2019-05-29 07:00

信仰「魔球」的代價 三分狂潮的利與弊

2019-05-28 11:33

公鹿無法跟勇士相比 總冠軍賽暴龍得回到現實

2019-05-27 07:00

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-05-26 11:14

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-24 11:20

東區決賽最終診斷 字母哥將會找出突破點

2019-05-24 07:00

西區決賽落幕 另一個柯瑞正要起飛

2019-05-23 07:00

柯瑞、格林完全解放 勇士比2015、16年更瘋狂

2019-05-21 12:37

男高音對決重金屬樂團 林書豪能來點背景音效？

2019-05-16 07:00

勇士贏拓荒者不難 但勇士很難輕鬆打

2019-05-15 07:00

丹東尼黔驢技窮 火箭該換總教練了

2019-05-13 07:00

浪花兄弟各掌半邊天 勇士擊落火箭關鍵4因素

2019-05-12 10:45

續命的主場生死戰 里拉德時間得提早開演

2019-05-10 07:00

SBL／富邦最佳耶誕大禮 賈西亞奪冠軍賽MVP

2019-05-09 21:51
看更多

熱門文章

NBA／湯普森肌肉拉傷恐缺席G3 魯尼骨折報銷

2019-06-04 10:43

NBA／談伊古達拉關鍵三分 雷納德冷面笑匠回應

2019-06-04 11:06

NBA／暴龍祭防守奇招伺候 柯瑞：受寵若驚

2019-06-04 14:09

NBA／勇士傷兵累累仍具冠軍相 要感謝這群人

2019-06-04 14:30

日職／第四打席吞K退場 王柏融交流戰靜悄悄

2019-06-04 19:43

NBA／林書豪返灣區 高中教練盼他能有上場機會

2019-06-04 12:20

NBA／暴龍吃悶虧？ 柯瑞終場前走步漏哨

2019-06-04 14:14

NBA／告上NIKE 雷納德要拿回自己設計Logo

2019-06-04 11:35

NBA／杜蘭特G3再缺陣 湯普森出賽成疑

2019-06-05 08:06

NBA／試訓湖人展現恐怖彈性 潛力新秀驚喜巧遇詹皇

2019-06-04 11:48

NBA／大學隊友爆料 雷納德狂愛喬丹

2019-06-04 16:50

中職／一天兩戰狂攻52分 想偷局數釀大禍

2019-06-05 07:00

NBA／感謝暴龍震撼教育 安戴托昆波：我會變得更好

2019-06-04 11:04

法網／八強「瑞士內戰」 費德勒：有不好回憶

2019-06-04 12:19

法網／費德勒險勝瓦文卡 4強賽迎戰納達爾

2019-06-05 06:24

日職／陽岱鋼敲第3轟 宋家豪19中繼點洋聯最猛

2019-06-04 20:24

日職／陽岱鋼第3轟出爐 巨人交流戰第1分

2019-06-04 18:44

NBA／為綠衫軍考察新秀 前狀元中鋒盼敲開執教大門

2019-06-04 15:00

中職／索沙正式除役說再見 悍將註冊包林傑

2019-06-04 18:10

日職／王柏融首場交流戰4支0 打擊率跌破3成

2019-06-04 21:22

中職／兄弟釋出洋砲里迪 洋投紐維拉待命先發

2019-06-04 20:45

NBA／前兩戰吞11犯 暴龍盼羅瑞維持防守侵略性

2019-06-04 15:30

MLB／布勒飆11K率道奇6連勝 霸氣嗆打者坐下

2019-06-04 12:23

MLB／3億男對決勝出 馬恰多滿貫砲飛越哈波

2019-06-04 19:00

MLB／馬林魚洛培茲也有客場病 美媒：步陳偉殷後塵

2019-06-04 10:45

NBA／湯普森腿傷未癒 是否出賽成疑

2019-06-05 00:40

NBA／勇士傷兵潮不斷 柯爾：沒想到李文斯頓最健康

2019-06-05 10:00

MLB／麥卡臣十字韌帶斷裂 費城人宣布整季報銷

2019-06-05 08:01

網球／重披國家隊戰袍？ 謝淑薇：樂意打東奧

2019-06-04 17:15

史戴拉30歲大變身 天使內野新重砲誕生

2019-06-05 07:00

法網／拍落去年亞軍 孔塔改寫英國近36年紀錄

2019-06-04 21:47

MLB／今日戰績表 道奇布勒8局飆11K斬響尾蛇

2019-06-04 13:05

日職／交流戰搶頭香！陽桑本季第三轟

2019-06-04 23:32

法網／近36年來第一次！孔塔殺進女單4強

2019-06-04 23:41

中職／勝差最多3場 猿想連霸還得拚

2019-06-04 23:38

詹喬愉挑戰聖母峰成功返台 分享登頂心路歷程

2019-06-04 19:49

日職／養樂多吉祥物「背骨」？燕九郎力挺洋聯球隊

2019-06-04 15:58

攻頂聖母峰 詹喬愉：天氣不佳罹難山友多

2019-06-04 16:15

法網／納達爾直落三輕取錦織圭 12度挺進法網4強

2019-06-05 06:28

MLB／紅襪選秀第4輪挑海軍學院強投 需多等兩年兵役？

2019-06-05 08:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top