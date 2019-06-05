NBA／杜蘭特G3再缺陣 湯普森出賽成疑

2019-06-05 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



杜蘭特確定總冠軍賽第三場缺陣。美聯社 分享 facebook NBA總冠軍賽第3戰台灣時間明天早上9時登場，衛冕軍勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）今天透露傷兵狀況，杜蘭特（Kevin Durant）確定繼續缺陣，但也準備歸隊訓練，前一戰拉傷大腿的射手湯普森（Klay Thompson）則在觀察名單、出賽成疑。

杜蘭特從5月9日西區季後賽第二輪後就沒有出賽紀錄，不過柯爾提到，杜蘭特今天就會加入球隊訓練，只是受訪時還沒現身球場，「他有出席我們的影片會議，然後去做了些治療，他今天下午就會做些練習，他下一場不會出賽，但漸入佳境，如果有新進度我們會再更新。」

至於湯普森，柯爾表示樂觀，但明天能否上陣還是要視身體狀況；湯普森則說，是否出賽可能要到賽前才會真正定案，「但對我來說，不打太難受了，希望我明天感覺好一些。」

湯普森今天練球有練投幾球，之後和柯爾、勇士總管麥爾斯（Bob Myers）、勇士運動醫學總監瑟拉布尼（Rick Celebrini）在板凳席對談，柯爾表示湯普森認為自己狀況沒問題，「但像我其他天說的，湯普森總是說他準備好了，我們要確定的是是否存在風險？如果他上場，我們要冒任何風險嗎？」

勇士教頭補充說，若是球隊訓練團隊認為湯普森沒問題、傷勢不至於加劇，湯普森就會上場，「但如果有風險，我們寧可再給他幾天時間修復，希望他第4戰歸隊。」

湯普森表示，他的痛感已下降不少，這次拉傷也讓他想到去年總冠軍賽對上騎士隊的第一戰，當時他雖扭到腳踝，但沒缺席任何一場總冠軍賽系列戰。

和湯普森同樣在前一戰成傷兵的中鋒魯尼（Kevon Looney），狀況最不樂觀，柯爾明確說，肋軟骨骨折魯尼賽季已提前結束了，「我為他感覺遺憾，我們很希望湯普森和杜蘭特歸隊，但魯尼，和卡珍斯（DeMarcus Cousins）有點像，當這些人受傷，尤其是在季後賽，真的為他們難過，但我的工作就是往前走，讓你的球隊有最佳機會贏球。」

伊古達拉（Andre Iguodala）參與練球，明天上陣問題不大。