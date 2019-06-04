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NBA／大學隊友爆料 雷納德狂愛喬丹

2019-06-04 16:50聯合報 記者劉肇育╱即時報導

雷納德。 美聯社
雷納德。 美聯社
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多倫多暴龍一哥雷納德（Kawhi Leonard）今年季後賽期間展現冷面殺手特質，讓他的一舉一動都成為媒體關注焦點，而近日美國媒體「The Athletic」也找來雷納德的大學隊友來分享他的籃球路，並爆料過去雷納德就常向隊友以喬丹（Michael Jordan）自居，甚至連手機桌布都是使用「籃球大帝」。

儘管上個賽季在前東家馬刺的不順遂讓雷納德一度遭到外界看衰，不過本季他在轉戰暴龍後不但帶領球隊挺進隊史首度的總冠軍賽，還在季後賽繳出一張平均30.9分9.1籃板3.9助攻的全能成績單，再度成為聯盟最受關注的球星。

不過不論場上打球或是場外受訪幾乎都維持一號表情的雷納德，近日卻遭到昔日聖地牙哥州大隊友爆料場外另一面，目前已經在大學擔任助理教練的富蘭克林（LaBradford Franklin）說：「他的手機背景用的就是喬丹的照片。」

富蘭克林透露，雷納德過去就是一名喬丹的死忠支持者，甚至能一天看上喬丹的影片四到五小時，儘管不少隊友都支持詹姆斯（LeBron James）或是布萊恩（Kobe Bryant），卻都無法改變他的立場，「他總會說『我就是喬丹，你喜歡詹姆斯、布萊恩，儘管他們都很棒，但我就是喬丹，我會成為最出色、最偉大的球員。』」

不過富蘭克林也強調，雷納德並非是說說而已，他不論是在場內或場外的自我要求，也都讓隊友認為這確實是可能發生的，「當你看到他對待自己的方式時，你就會知道他有多認真，也能夠明白他有多渴望想成為最偉大的球員。」

今年季後賽期間快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）也曾表示，雷納德在某些方面確實是最接近喬丹的球員，但他也因為這段評論遭到聯盟認為有招攬雷納德的嫌疑，而被罰款。

雷納德喬丹詹姆斯
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