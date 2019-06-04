NBA／前兩戰吞11犯 暴龍盼羅瑞維持防守侵略性

2019-06-04 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



羅瑞(左)防守柯瑞。 路透 分享 facebook 多倫多暴龍在總冠軍賽前兩戰打完後與衛冕軍金州勇士戰成平手，雖然球隊主控羅瑞（Kyle Lowry）在防守端的貢獻良多，但他卻也受限於犯規麻煩導致兩場比賽合計僅打了64分鐘，不過暴龍球員在今天強調，仍希望羅瑞不要因為犯規問題失去在場上的防守侵略性。

身為聯盟製造進攻犯規的行家，羅瑞在今年季後賽期間已經成功製造對手16次進攻犯規，甚至快追上不少球隊在例行賽一整季的總次數，不過這種帶有侵略性的防守方式也讓羅瑞在場上付出了不小的代價，在今年季後賽期間他僅有一場比賽犯規次數不到3次，總冠軍賽前兩戰更累積了11次犯規，與他送出的助攻數相同。

對於今年季後賽期間平均每場比賽犯規達到4次，羅瑞坦言自己並不覺得深陷在犯規麻煩之中，反倒認為一些吹判對於自己相當不利，「我認為有幾次犯規我根本不該被吹，不過我現在只能繼續向前進，然後試圖不讓自己再陷入這樣的犯規問題之中。」

根據資料分析，羅瑞的犯規大多出現在對手大個子球員剛抓下籃板後，他試圖抄截時所發生，這往往對於比賽並未有正面的幫助，不過暴龍隊友格林（Danny Green）也為之辯駁，「這是一件非常棘手的事情，你必須要找到一種方式來發揮它，他所做的這些事情都是球隊希望的，因為我們不期望看到他因此而失去在場上的侵略性，我們希望他在防守端保持這樣的特性，這對於我們肯定有幫助。」

而范弗利特（Fred VanVleet）也說：「作為一個球員你必須要做出更好的調整來避免越線，這就是我們為什麼做得比其他球隊更好的原因。事實上哨音對於羅瑞來說確實也不太有利，但我們該做的是繼續調整，而不是關注那些外在因素。」