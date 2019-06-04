NBA／為綠衫軍考察新秀 前狀元中鋒盼敲開執教大門

2019-06-04 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



前NBA球員奧登。 美聯社 分享 facebook 前波特蘭拓荒者狀元中鋒歐登（Greg Oden）雖然因傷淡出NBA賽場多年，但對於最愛的籃球始終無法忘懷，他不僅回到母校俄亥俄州大幫忙帶隊，日前更受到波士頓塞爾蒂克邀請觀察本屆選秀會待選球員，讓他直言希望透過這次工作尋找到進入教練崗位的機會。

從高中時期就已經名滿全美，並被譽為超級中鋒接班人的歐登，在2007年選秀會上擊敗杜蘭特（Kevin Durant）、霍福特（Al Horford）等人，被拓荒者以狀元籤選入陣中，不過在第一個賽季開打前他就因傷提前報銷，隨後幾年他也打打停停，僅在NBA留下出賽105場，平均得分8分6.2籃板的數據，並前往中國大陸CBA短暫效力江蘇南鋼後，就反美結束球員生涯。

退休後歐登選擇回到母校俄亥俄州大繼續完成學業，並且擔任學生教練工作，不過重返NBA一事始終牽掛著他，而這次受到塞爾蒂克邀請加入新秀考察行列，也讓歐登感到相當興奮，「儘管我已經不能打球了，但過去三年來我在大學幫忙，這讓我找到了一些不同的樂趣，因為我喜歡跟球員在一起工作。」

雖然這次與塞爾蒂克可能僅是短暫合作，但歐登也坦言希望藉由這次機會敲開執教大門，「我目前協助他們做一些選秀的事情，之後才會再進一步討論後續問題，但我肯定會抓緊這次的機會，畢竟這可是塞爾蒂克邀請我。能看著球員進步總是讓我感到相當開心，我很喜歡這種感覺。」