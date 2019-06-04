親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
法網
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

不是大腸癌擴散 白冰冰揭賀一航真正死因

六四30／面對天安門慘案，美國反應為何溫和？

運動筆記山海圳半程馬拉松折返時還在第19名， 能不能拿到總排？ 下坡狂奔刷卡！ 桃園ZEPRO半馬
健行筆記鶯歌半日散策之鶯歌石步道＆孫龍步道熊野古道(近露王子>>發心門王子)
NBA賽事懶人包 (6月3日)賽事精華- 勇士 vs. 暴龍 (6月3日)

NBA／為綠衫軍考察新秀 前狀元中鋒盼敲開執教大門

2019-06-04 15:00聯合報 記者劉肇育╱即時報導

前NBA球員奧登。 美聯社
前NBA球員奧登。 美聯社
分享
前波特蘭拓荒者狀元中鋒歐登（Greg Oden）雖然因傷淡出NBA賽場多年，但對於最愛的籃球始終無法忘懷，他不僅回到母校俄亥俄州大幫忙帶隊，日前更受到波士頓塞爾蒂克邀請觀察本屆選秀會待選球員，讓他直言希望透過這次工作尋找到進入教練崗位的機會。

從高中時期就已經名滿全美，並被譽為超級中鋒接班人的歐登，在2007年選秀會上擊敗杜蘭特（Kevin Durant）、霍福特（Al Horford）等人，被拓荒者以狀元籤選入陣中，不過在第一個賽季開打前他就因傷提前報銷，隨後幾年他也打打停停，僅在NBA留下出賽105場，平均得分8分6.2籃板的數據，並前往中國大陸CBA短暫效力江蘇南鋼後，就反美結束球員生涯。

退休後歐登選擇回到母校俄亥俄州大繼續完成學業，並且擔任學生教練工作，不過重返NBA一事始終牽掛著他，而這次受到塞爾蒂克邀請加入新秀考察行列，也讓歐登感到相當興奮，「儘管我已經不能打球了，但過去三年來我在大學幫忙，這讓我找到了一些不同的樂趣，因為我喜歡跟球員在一起工作。」

雖然這次與塞爾蒂克可能僅是短暫合作，但歐登也坦言希望藉由這次機會敲開執教大門，「我目前協助他們做一些選秀的事情，之後才會再進一步討論後續問題，但我肯定會抓緊這次的機會，畢竟這可是塞爾蒂克邀請我。能看著球員進步總是讓我感到相當開心，我很喜歡這種感覺。」

塞爾蒂克選秀NBA
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

NBA／林書豪返灣區 高中教練盼他能有上場機會

2019-06-04 12:20

NBA／湯普森肌肉拉傷恐缺席G3 魯尼骨折報銷

2019-06-04 10:43

柯爾用兵如神 4大奇招助勇士力斬暴龍

2019-06-04 07:00

NBA／告上NIKE 雷納德要拿回自己設計Logo

2019-06-04 11:35

NBA／暴龍吃悶虧？ 柯瑞終場前走步漏哨

2019-06-04 14:14

NBA／前兩戰吞11犯 暴龍盼羅瑞維持防守侵略性

2019-06-04 15:30

2019NBA總冠軍賽 賽程與賽況

2019-06-03 10:53

NBA／勇士傷兵累累仍具冠軍相 要感謝這群人

2019-06-04 14:30

NBA／暴龍祭防守奇招伺候 柯瑞：受寵若驚

2019-06-04 14:09

NBA／試訓湖人展現恐怖彈性 潛力新秀驚喜巧遇詹皇

2019-06-04 11:48

NBA／談伊古達拉關鍵三分 雷納德冷面笑匠回應

2019-06-04 11:06

NBA／感謝暴龍震撼教育 安戴托昆波：我會變得更好

2019-06-04 11:04

NBA／痛失2連勝 羅瑞：太多失誤致命

2019-06-04 09:54

NBA／製造進攻犯規數遙遙領先 羅瑞防守貢獻卓著

2019-06-04 09:53

NBA／勇士扳平戰局 賭盤看好柯瑞奪FMVP

2019-06-04 09:26

NBA／雷納德G2單場16罰全中 締總冠軍賽紀錄

2019-06-04 09:19

NBA／再傷湯普森 勇士硬扳平

2019-06-04 00:11

NBA／勇士累積308顆三分球 創聯盟決賽新紀錄

2019-06-03 18:40

NBA／勇士4人繳全能數據 1970年以來決賽首見

2019-06-03 18:30

NBA／世界和平談生涯遺憾 後悔當初對哈登出肘

2019-06-03 17:50

NBA／放伊古達拉空檔 暴龍後衛：沒有不敬之意

2019-06-03 16:50

NBA／勇士最後3場主場 甲骨文體育館門票看漲

2019-06-03 16:23

NBA／「眾志成城」奪勝 柯瑞：我們的DNA

2019-06-03 16:00

NBA／連贏23個系列賽客場 勇士續刷新紀錄

2019-06-03 15:15

NBA／柯瑞為何短暫退場 柯爾：他有點脫水

2019-06-03 14:45

NBA／歐巴馬親臨多倫多觀戰 全場高呼MVP

2019-06-03 14:35

NBA／勇士打團隊籃球 易籃後進22球全靠助攻

2019-06-03 14:27

NBA／總冠軍賽首先發 卡珍斯：一生就等這機會

2019-06-03 13:49

NBA／勇士多2傷兵 湯普森：第三戰不缺席

2019-06-03 12:51

NBA／比賽撞到後腦勺 伊古達拉：把我撞醒

2019-06-03 12:36

NBA／伊古達拉致命三分 柯瑞：放他空檔不尊重

2019-06-03 12:21

NBA／卡珍斯先發亮眼 柯爾：打出長人該有樣子

2019-06-03 12:06

NBA／伊古達拉關鍵三分 勇士扳平但傷湯普森

2019-06-03 10:53

挑戰勇士霸業 雷納德能帶暴龍衝多遠？

2019-05-31 07:00

勇士vs.暴龍新戲碼 總冠軍戰9大看點分析

2019-05-30 19:53

勇士逆風飛翔更強 暴龍1400萬分之1的贏球方法

2019-05-30 07:00

勇者鬥惡龍出線 拓荒者該認命、公鹿好遺憾

2019-05-29 07:00

曾不受暴龍球迷歡迎 如今雷納德要為北境寫歷史

2019-05-29 07:00

信仰「魔球」的代價 三分狂潮的利與弊

2019-05-28 11:33
看更多

熱門文章

NBA／湯普森肌肉拉傷恐缺席G3 魯尼骨折報銷

2019-06-04 10:43

中職／無敵索沙再見 雙方公布52萬美元回鍋韓職

2019-06-03 16:25

NBA／勇士4人繳全能數據 1970年以來決賽首見

2019-06-03 18:30

NBA／放伊古達拉空檔 暴龍後衛：沒有不敬之意

2019-06-03 16:50

柯爾用兵如神 4大奇招助勇士力斬暴龍

2019-06-04 07:00

中職／洋投三本柱可能缺兩腳 悍將爭冠行情急墜

2019-06-04 07:00

NBA／勇士累積308顆三分球 創聯盟決賽新紀錄

2019-06-03 18:40

NBA／談伊古達拉關鍵三分 雷納德冷面笑匠回應

2019-06-04 11:06

NBA／再傷湯普森 勇士硬扳平

2019-06-04 00:11

日職／單場5安加持 王柏融躋身上周洋聯打者5傑

2019-06-04 08:00

NBA／告上NIKE 雷納德要拿回自己設計Logo

2019-06-04 11:35

NBA／暴龍吃悶虧？ 柯瑞終場前走步漏哨

2019-06-04 14:14

NBA／林書豪返灣區 高中教練盼他能有上場機會

2019-06-04 12:20

NBA／勇士扳平戰局 賭盤看好柯瑞奪FMVP

2019-06-04 09:26

日職／交流戰投手全陌生 王柏融猛打後的考驗

2019-06-03 17:14

日職／特訓完仍無法先發 願原力與陽岱鋼同在

2019-06-04 07:00

中職／去年均速韓職第2 索沙還欠稅2591萬

2019-06-03 18:15

NBA／試訓湖人展現恐怖彈性 潛力新秀驚喜巧遇詹皇

2019-06-04 11:48

NBA／痛失2連勝 羅瑞：太多失誤致命

2019-06-04 09:54

NBA／感謝暴龍震撼教育 安戴托昆波：我會變得更好

2019-06-04 11:04

NBA／勇士傷兵累累仍具冠軍相 要感謝這群人

2019-06-04 14:30

中職／林晨樺這項紀錄 索沙離隊無緣挑戰了

2019-06-03 19:14

NBA／暴龍祭防守奇招伺候 柯瑞：受寵若驚

2019-06-04 14:09

MLB／哈波以來最佳狀元 金鶯選強打捕手魯奇曼

2019-06-04 08:58

NBA／雷納德G2單場16罰全中 締總冠軍賽紀錄

2019-06-04 09:19

MLB／選秀前6順位皆野手 大聯盟史上首見

2019-06-04 09:49

12強賽／中華隊備戰 面對將是索沙等級投手

2019-06-04 00:18

中職／「最強悍將」飛了 索沙錢進韓職

2019-06-04 00:13

12強賽／中華隊備戰 13日確定7人教練團

2019-06-03 16:35

歐冠盃╱超性感模特兒穿高衩泳裝 衝入球場搶風頭

2019-06-03 20:30

NBA／製造進攻犯規數遙遙領先 羅瑞防守貢獻卓著

2019-06-04 09:53

法網／八強「瑞士內戰」 費德勒：有不好回憶

2019-06-04 12:19

MLB／布勒飆11K率道奇6連勝 霸氣嗆打者坐下

2019-06-04 12:23

MLB／馬林魚洛培茲也有客場病 美媒：步陳偉殷後塵

2019-06-04 10:45

法網／發球局完美守成 約克維奇未失一盤晉8強

2019-06-03 20:43

法網／擋不住！小約快打晉8強

2019-06-04 00:33

MLB／今日戰績表 道奇布勒8局飆11K斬響尾蛇

2019-06-04 13:05

法網／絲妮柯娃沒能再演驚奇 女單16強不敵凱絲

2019-06-03 19:39

NBA／為綠衫軍考察新秀 前狀元中鋒盼敲開執教大門

2019-06-04 15:00

日職／下周交流賽 王柏融對決陽桑

2019-06-04 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top