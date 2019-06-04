NBA／勇士傷兵累累仍具冠軍相 要感謝這群人

2019-06-04 14:30 中央社 奧克蘭3日綜合外電報導



勇士柯爾(左)教頭面對傷兵累累的情況。 路透 分享 facebook 傷兵問題困擾美國職籃NBA尋求3連霸、5年內第4冠的金州勇士。若勇士今年能順利衛冕，或許值得獲頒年度最有價值球員獎的是他們的訓練師與隊醫。

勇士與多倫多暴龍7戰4勝制的總冠軍賽打完前兩戰，兩軍戰成1比1平手，但關鍵球員的傷勢，讓勇士無法確定接下來將有誰能上陣。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說：「我們會看所有的受傷情況，不論如何，你都需要板凳球員，尤其是當你有那麼多傷兵的時候。」

兩屆總冠軍賽MVP、勇士頭號得分點杜蘭特（KevinDurant），已經因為右小腿扭傷缺陣近一個月。

柯爾表示，杜蘭特在歸隊前必須先參與訓練，但柯爾說杜蘭特參與4日的賽前練習、並在總冠軍賽第3戰歸隊「是可能的」。

湯普森（Klay Thompson）和盧尼（Kevin Looney）都在勇士109比104擊敗暴龍的第2戰裡受傷。

柯爾說：「湯普森說他會沒事的，但他是那種即便少了半條命，還會說沒事的那種人，我們會再看看，他拉傷了腿筋，雖然他自認不嚴重，但我不知道未來會如何。」

盧尼則是胸部挫傷，但柯爾當天賽後表示，問題「和他的肩膀有關」。

柯森斯（DeMarcus Cousins）因為左股四頭肌撕裂進到傷兵名單休養6週，在總冠軍賽第1戰回歸並打了8分鐘，第2戰他打了近28分鐘，在自己首次總冠軍戰先發的壓力下，繳出11分、10籃板，是贏球功臣之一。

柯爾表示：「他太神奇了，我們需要他在場上貢獻的一切，他的籃板、他的韌性、他的身體對抗。」

柯森斯說：「那感覺很好，那對我來說是很難以置信的一刻，但我並不滿意，我期待著第3戰。」