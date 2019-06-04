NBA／告上NIKE 雷納德要拿回自己設計Logo

2019-06-04 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



雷納德槓上NIKE，要拿回胸前手掌標誌的專屬權。擷圖自推特 分享 facebook 去年底告別NIKE宣布加盟紐巴倫（New Balance）旗下，暴龍隊球星雷納德（Kawhi Leonard）人已經抵達加州備戰總冠軍賽第三戰，他今日向美國加利福尼亞南區聯邦地區法院控告NIKE，要拿回自己設計「Klaw」Logo。

雷納德的「Klaw」Logo以他著名的「大手」為底，並特別將個人名稱簡寫「KL」、以及他的球衣背號「2」一併設計在掌中。

長達九頁的訴訟書中表示，該Logo早在雷納德2011年加盟馬刺隊時就設計，當時是雷納德以大學時期創作的Logo概念做延伸，並向設計師請益，創造出擁有個人獨特意義的「Klaw」。

雷納德其後一度加入NIKE旗下Jordan Brand擔任代言人，也授權讓對方運用「Klaw」在個人商品上，但卻在未經他同意下，逕自申請著作權。而此事件是到雷納德欲運用「Klaw」在服飾、球鞋等運動商品時遭品牌反對而爆發。