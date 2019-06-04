柯爾用兵如神 4大奇招助勇士力斬暴龍

沒有杜蘭特，勇士在總冠軍系列賽肯定很難擺脫暴龍的防守和糾纏，即使我預測勇士會以4：2奪冠，勇士不一定就真的能贏下總冠軍。暴龍能在逆境中克服三場危機，4連勝淘汰例行賽60勝的公鹿，那絕不是單靠運氣和哨音。

暴龍在第二戰還是展現出防守威力，第一節打滿12分鐘的柯瑞只能勉強瞎扔3個三分球，還都沒命中，而且第四節他整整8分鐘無法出手。但勇士還是活了過來，以109：104力克暴龍，在系列賽取得1：1平手。

總冠軍賽第二戰勇士主將杜蘭特還是無法上球，射手柯瑞被緊盯，球隊在上半場一路落後的情況下，總教練柯爾仍能保持鎮定，找出破解暴龍的方法。 美聯社 分享 facebook

柯爾用兵如神的魔力足以再記一筆，這是執教最高境界，也是點石成金的魔法，除了馬刺波波教練有這樣的能耐，剩下大概也只有柯爾能辦到。

柯爾第二戰用兵策略有幾個關鍵改變

1、中鋒卡珍斯取代貝爾先發

G1勇士輸球，一輸在防守，二輸在投籃不好，三困在空間和戰術。G1先發中鋒是貝爾，沒有外線、沒有進攻牽制力、不會傳球。卡珍斯先發，他更高、更大、技術更全面，可以在更高位置進行擋拆、掩護，可以在高位、禁區腰位進行策應或背框單打，也能執行傳球、戰術策應。

這個改變和調度，為勇士創造更好空間，卡珍斯的侵略性也幫助了柯瑞、湯普森，解放勇士全隊進攻體系。G1先發的貝爾，G2沒有進入輪換，身體微恙是主因，但這個調度和應變，改變勇士場上戰術質量，同時創造更好空間。

勇士中鋒卡珍斯(左)在第二戰上場27分鐘，打出11分10籃板6助攻2阻攻的高效率成績。他在關鍵時刻的高位擋拆讓暴龍心有顧忌而防守大亂。 美聯社 分享 facebook

2、傳球更多 活絡全隊攻勢

柯瑞肯定會全場被暴龍死守，幸運的話，他可以脫困三節，運氣不好就是脫困兩節，沒有一個對手會給柯瑞太多持球和出手空間，圍堵柯瑞就是擊敗勇士第一要務。

柯爾當然知道柯瑞會受到嚴密限制，因此他增加格林持球和突破攻擊，給側翼伊古達拉和替補後衛李文斯頓更多傳球空間，加上卡珍斯的策應，勇士打出全民皆兵的「傳球+動態」籃球，這是柯瑞第四節0出手+0得分，勇士卻依然沒有被打死的關鍵。

勇士大前鋒格林(左)不負柯爾(右)所託，幫助球隊製造出更流暢的傳球空間，他也打出17分10籃板9助攻2抄截1阻攻的全能成績。 美聯社 分享 facebook

3、第四節派出奇兵伯加特

勇士主力前鋒魯尼第四節受傷沒辦法上場，七呎中鋒伯加特上場撐了7分鐘，高位擋拆3投3中，6分、1籃板。完美填補中鋒任務，伯加特的禁區攻擊帶來意外之喜和高效進攻，儘管卡珍斯整場比賽打得不差，但最後卻遇到犯規麻煩和情緒問題，伯加特這張奇兵牌出乎意料的完美。

柯爾勇於出牌，擴大輪換到11人，因此在勇士遇到困境時總能找回生機，這不是運氣或偶然，更不是試手氣。

勇士替補中鋒博加特(右)完美達成救火隊的任務，在第四節上場嚴守禁區，而且個人3次出手全都進球。 美聯社 分享 facebook

4、擴大兩翼輪換防守

勇士在防守端加強對暴龍前鋒席亞康和中鋒小加索的夾擊，迫使他們持球空間和進攻節奏受到影響，兩翼鋒線的對位、夾擊、高效換防，鎖住暴龍擅長的速度戰和反擊戰，讓暴龍在下半場大多只能靠雷納德個人單打及罰球取分，有效瓦解暴龍團隊進攻。

防守是需要團隊和整體性，柯爾擴大用人輪換到11人，不但守住決勝期，也在體力方面佔優勢，這是教練的智慧、膽識和成功布局。

勇士雖然依舊防守不住暴龍主將雷納德，但起碼讓大前鋒席亞康(中)的得分從G1的32分掉到G2的12分，兩翼高效換防收到成效。 美聯社 分享 facebook

柯爾的大膽用兵造就了不同的勇士，勇士也在失去核心球星或主力情況下，打出「變形金剛」般的源源戰力。