柯爾用兵如神 4大奇招助勇士力斬暴龍
沒有杜蘭特，勇士在總冠軍系列賽肯定很難擺脫暴龍的防守和糾纏，即使我預測勇士會以4：2奪冠，勇士不一定就真的能贏下總冠軍。暴龍能在逆境中克服三場危機，4連勝淘汰例行賽60勝的公鹿，那絕不是單靠運氣和哨音。
暴龍在第二戰還是展現出防守威力，第一節打滿12分鐘的柯瑞只能勉強瞎扔3個三分球，還都沒命中，而且第四節他整整8分鐘無法出手。但勇士還是活了過來，以109：104力克暴龍，在系列賽取得1：1平手。
柯爾用兵如神的魔力足以再記一筆，這是執教最高境界，也是點石成金的魔法，除了馬刺波波教練有這樣的能耐，剩下大概也只有柯爾能辦到。
柯爾第二戰用兵策略有幾個關鍵改變
1、中鋒卡珍斯取代貝爾先發
G1勇士輸球，一輸在防守，二輸在投籃不好，三困在空間和戰術。G1先發中鋒是貝爾，沒有外線、沒有進攻牽制力、不會傳球。卡珍斯先發，他更高、更大、技術更全面，可以在更高位置進行擋拆、掩護，可以在高位、禁區腰位進行策應或背框單打，也能執行傳球、戰術策應。
這個改變和調度，為勇士創造更好空間，卡珍斯的侵略性也幫助了柯瑞、湯普森，解放勇士全隊進攻體系。G1先發的貝爾，G2沒有進入輪換，身體微恙是主因，但這個調度和應變，改變勇士場上戰術質量，同時創造更好空間。
2、傳球更多 活絡全隊攻勢
柯瑞肯定會全場被暴龍死守，幸運的話，他可以脫困三節，運氣不好就是脫困兩節，沒有一個對手會給柯瑞太多持球和出手空間，圍堵柯瑞就是擊敗勇士第一要務。
柯爾當然知道柯瑞會受到嚴密限制，因此他增加格林持球和突破攻擊，給側翼伊古達拉和替補後衛李文斯頓更多傳球空間，加上卡珍斯的策應，勇士打出全民皆兵的「傳球+動態」籃球，這是柯瑞第四節0出手+0得分，勇士卻依然沒有被打死的關鍵。
3、第四節派出奇兵伯加特
勇士主力前鋒魯尼第四節受傷沒辦法上場，七呎中鋒伯加特上場撐了7分鐘，高位擋拆3投3中，6分、1籃板。完美填補中鋒任務，伯加特的禁區攻擊帶來意外之喜和高效進攻，儘管卡珍斯整場比賽打得不差，但最後卻遇到犯規麻煩和情緒問題，伯加特這張奇兵牌出乎意料的完美。
柯爾勇於出牌，擴大輪換到11人，因此在勇士遇到困境時總能找回生機，這不是運氣或偶然，更不是試手氣。
4、擴大兩翼輪換防守
勇士在防守端加強對暴龍前鋒席亞康和中鋒小加索的夾擊，迫使他們持球空間和進攻節奏受到影響，兩翼鋒線的對位、夾擊、高效換防，鎖住暴龍擅長的速度戰和反擊戰，讓暴龍在下半場大多只能靠雷納德個人單打及罰球取分，有效瓦解暴龍團隊進攻。
防守是需要團隊和整體性，柯爾擴大用人輪換到11人，不但守住決勝期，也在體力方面佔優勢，這是教練的智慧、膽識和成功布局。
柯爾的大膽用兵造就了不同的勇士，勇士也在失去核心球星或主力情況下，打出「變形金剛」般的源源戰力。
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