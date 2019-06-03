NBA／勇士打團隊籃球 易籃後進22球全靠助攻

2019-06-03 14:27 台灣醒報 台北報導



勇士靠團隊籃球獲勝，下半場投進的22球都是藉由助攻而來，這是NBA和ABA合併後，史上第二次有球隊在總決賽做到。 路透 分享 facebook

勇士又把握住最愛的第三節，關鍵節狂轟濫炸扳平戰局。NBA總冠軍賽第二戰於3日在多倫多主場進行，暴龍隊雖然在上半場拿到些許優勢，但勇士在關鍵第3節又大爆發，算上第二節末段，勇士打出一波20:0的攻勢，面對暴龍的追趕，勇士再靠著伊古達拉末節命中關鍵三分，最終以109:104勝出，在回到甲骨文主場前，將戰局扳平。

據《紐約時報》報導，暴龍此役被逆轉的原因與整體命中率低有關，團隊命中率僅37%，三分球命中率更硬生生少了勇士10個百分點，團隊表現過於仰賴王牌「可愛」里奧納德以及板凳暴徒范佛利特。

勇士關鍵第三節

根據《雅虎體育網》報導，暴龍在手握一場領先時，3日繼續坐鎮主場迎戰勇士，上半場拿到些微領先優勢，但中場後，暴龍卻對勇士最擅打的第三節無力應對，連同第二節末段開始算，勇士打出一波20:0的攻勢，直到暴龍後衛命中三分球、才了結得分乾旱，勇士三節打完反倒取得8分領先。

末節暴龍雖然在外線有所作為，格林與范佛利特都紛紛建功，但關鍵時刻被伊古達拉命中三分冷箭，讓暴龍再也追不上，終場勇士以109:104稍勝出，也把戰局扳平，若以客場戰暴龍能打成平手，在缺少主將杜蘭特的情況下，算是主帥柯爾所能接受的結果。

下半場打團隊籃球

勇士更寫下一個特別的紀錄，據《Elias Sports》的數據顯示，勇士下半場投進的22球都是藉由助攻而來，這是NBA和ABA合併後，史上第二次有球隊在總決賽做到，前一次是2005年打著團隊籃球的馬刺隊，此紀錄代表勇士在缺少杜蘭特、甚至是湯普森一度缺席時，球隊能找到有效率的團隊進攻模式。

總計全場數據，得分最高的仍是可愛的34分外帶14籃板，但雙拳難敵四手，浪花兄弟柯瑞和湯普森合演48分，終能險勝禁區佔優勢、關鍵時刻掉鏈子的暴龍。

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