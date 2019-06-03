NBA／伊古達拉關鍵三分 勇士扳平但傷湯普森

2019-06-03 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



伊古達拉投進關鍵三分彈，助勇士擋住暴龍反撲，總冠軍賽扳成1平。 美聯社 分享 facebook

總冠軍賽首戰失利，金州勇士3日第二戰藉著招牌「一波流」，以及終場前5.9秒伊古達拉（Andre Iguodala）左側三分命中，109：104逆轉勝暴龍，系列賽1：1扳平戰局，不過勇士再傷大將，轟下全隊最佳25分、5籃板、5助攻的湯普森（Klay Thompson），末節右大腿拉傷退場，也讓衛冕軍埋下隱憂。

誓言要在回到奧克蘭前搶下一勝，湯普森首節獨轟11分挑大樑，柯瑞（Stephen Curry）則出現身體不適，一度返回休息室，暴龍在雷納德（Kawhi Leonard）領銜下，第二節打出10：2攻勢取得領先。

首節身體不適的柯瑞，次節回到場上單節攻下12分，勇士隊倒數四分鐘回敬17：12攻勢，包括「浪花兄弟」關鍵四記三分球，將比數縮小到5分差。

攻守轉換，勇士打出招牌一波流，伊古達拉攜手浪花兄弟、格林（Danny Green）回敬18：0攻勢，暴龍隊直到6分20秒才由范弗利特（Fred VanVleet）外線破網，終止將近6分鐘得分乾旱，勇士單節轟下34：21，帶著8分領先進入末節。

勇士贏球扳平但再傷大將，轟下全隊最佳25分、5籃板、5助攻的湯普森，末節右大腿拉傷退場，也讓衛冕軍埋下隱憂。 路透 分享 facebook

末節倒數8分鐘，命運乖舛的勇士隊再現傷兵，湯普森右大腿拉傷退場，所幸庫克（Quinn Cook）、李文斯頓（Shaun Livingston）連番跳出，繼續擴大領先幅度到雙位數。

雷納德倒數一分鐘三罰俱中，縮小到5分差。暴龍隊格林（Danny Green）第三波進攻倒數26秒飆進三分，但5.9秒伊古達拉左側45度角外線冷箭，率勇士撂下勝果。

賽前放話死守席亞康，格林此役攻守俱佳，讓前役轟下32分的席亞康（Pascal Siakam）僅攻下12分，格林獲17分、9籃板、9助攻準大三元表現，柯瑞23分、4助攻，傷癒後首度先發的卡珍斯（DeMarcus Cousins）11分、10籃板。

暴龍隊4人得分上雙，雷納德34分、14籃板，羅瑞（Kyle Lowry）13分、2助攻，范弗利特17分、4籃板。