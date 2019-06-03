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NBA／格林放話死守 席亞康：有備而來

2019-06-03 09:46聯合報 記者林宋以情╱即時報導

勇士隊與暴龍隊總冠軍賽第二戰3日在多倫多點燃戰火，衛冕軍防守大將格林（Draymond Green）賽前表示，自己防守端得更強勢，並會盡力破壞席亞康（Pascal Siakam）的進攻節奏，席亞康則回應自己會有所準備，從季後賽一場場累積經驗。

勇士隊首戰踢到鐵板，被席亞康拿下季後賽新高32分，讓格林相當自責，他在第二戰賽前表示，將會扛起防守重任，尤其針對席亞康會嚴加看管，「我會盡我最佳表現，影響他的進攻節奏。他的確打出很精采一役，這是我的責任。」

席亞康表示，隨著季後賽經驗累積，他知道第二戰勢必會有所不同，他也有備而來，做好勇士隊對他重兵看防的準備，「這就是我今年一直在做的，不斷調整自己。可能你的表現會和第一戰完全不同，但對我而言重點就是如何調整。」

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）則冀望全隊都能在防守端下功夫，而不僅僅是格林，「格林將防守重擔一肩扛，我很敬佩他這點，但防守是團隊五人並進。」

柯爾指出，如果轉換防守不佳，面對聯盟頂尖球員，且又是快節奏打法的球隊一樣沒轍，「若你讓對手獲得五打四，或者四打三機會，不管對哪種球隊而言要得分是輕而易舉，況且對手是總冠軍賽的暴龍隊。」

勇士格林柯爾

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