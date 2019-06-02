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NBA／稱讚暴龍換防策略 柯爾：甚至很像勇士

2019-06-02 16:46世界日報 編譯組／綜合報導

柯爾稱讚暴龍首戰的防守策略，他門第二戰會仔細研究做出反擊。 美聯社
柯爾稱讚暴龍首戰的防守策略，他門第二戰會仔細研究做出反擊。 美聯社
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金州勇士隊總冠軍賽首戰不敵多倫多暴龍隊，是今年季後賽柯瑞（Stephen Curry）首次攻下30分以上卻未能獲勝。柯瑞全場獨得34分，季後賽連六場超過30分。他全場共投進四個三分彈，生涯總冠軍賽三分球達102個，成為總冠軍賽史上首位三分球破百球員，創造里程碑。但在輸球的背景之下，里程碑變「里程悲」。

此戰雙方防守策略類似，都針對靈魂球員下功夫。勇士隊由伊古達拉（Andre Iguodala）防守暴龍隊王牌雷納德（Kawhi Leonard），遇到擋切其他隊友快速夾擊，或由伊古達拉繞開貼緊雷納德。雷納德在

夾擊之下出手效果並不好，全場投14中5得23分。但他在第四節面對魯尼（Martin Rooney）防守投中一記關鍵三分彈，維持暴龍隊領先幅度。

暴龍隊防守柯瑞也用包夾戰術，大個子小加索（Marc Gasol）數次用長臂罩住柯瑞傳球路線。雖然柯瑞有數次失誤，但勇士隊還是頻繁利用格林（Draymond Green）的傳球掩護，給柯瑞騰出投籃空間。

暴龍隊席亞康（Pascal Siakam）第三節不斷攻籃，單節拿到14分，全場拿下全隊最高32分。小加索攻守俱佳，上半場就進帳14分，全場20分。雙方三分球都頻頻打鐵，命中率相差無幾。但暴龍隊不斷利用籃下優勢得分，禁區比勇士隊多八分，快攻多七分。

勇士隊教教練柯爾（Steve Kerr）說，暴龍隊球員運動身手超強，都有很好的臂展。球員功能多樣，會緊貼勇士隊進攻球員。他們甚至很像勇士隊風格，能在多個位置換防。他批評勇士隊快攻防守極度糟糕，「我們17次失誤，暴龍隊快攻得24分，比賽就這樣輸掉。」

柯爾稱讚暴龍隊多位球員命中關鍵投籃，例如格林（Danny Green）上半場最後時刻在遭干擾之下投中三分彈，席亞康也投中三分球。所以上半場結束時，比數差距由兩分飆升到十分，他們又接著在下半場投中關鍵球。柯爾說：「他們打得很好，理應贏球。」

格林表示，勇士隊給席亞康與小加索太多空檔投三分彈，有些時候回防根本不存在。如果任由他們投籃命中，對手自信心會漲上來。他說：「我讓席亞康找到得分節奏。下一場比賽防守球員必須撲上去干擾投籃，必須拿下第二場比賽。」

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