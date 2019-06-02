NBA／柯瑞屢創三分球紀錄 諾斯：他帶來變革

2019-06-02 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



暴龍主帥直呼柯瑞是帶來變革的球員，影響年輕世代和當今NBA。 美聯社 分享 facebook

金州勇士柯瑞（Stephen Curry）是史上首位總冠軍賽三分球累積破百球員，轟進102顆三分球，暴龍隊主帥諾斯（Nick Nurse）也讚賞，直呼柯瑞是帶來變革的球員，影響年輕世代和當今NBA。

柯瑞總冠軍賽首戰未能率隊開胡，但個人三分球9投4中，總冠軍賽三分球破百第一人，且目前季後賽累積451顆三分球史上第一，單季季後賽98顆（2015球季）與湯普森並列最佳，目前生涯累計2483顆三分，外界預測他2020-2021球季就能超越史上第一的「雷槍」艾倫（Ray Allen）所保持的2973顆紀錄。

「我稱他是帶來變革的球員。」諾斯表示，柯瑞讓全世界的孩子都在超遠距離出手，「近三、四年來你能看到三分球被廣泛運用及重視，勇士隊的浪花兄弟、甚至杜蘭特都是原因之一。」

諾斯指出，現在聯盟球員三分線後六呎、八呎處出手早屢見不鮮，「這是幾年前看不到的，可以說柯瑞改變了球員對三分線的看法，以及三分球的距離。」

柯瑞知道自己的影響力，孩子們難免會看電視學習或模仿，但柯瑞提醒年輕世代，不要只看光鮮亮麗的一面，而忽略球員背後付出的努力，「就像格林（Draymond Green）常說的，『你不是起床一睜眼就碰巧專精某些事物，你得付出時間。』希望他們了解到，要穿上NBA球衣，得投入無數個鐘頭苦練。」