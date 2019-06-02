NBA／杜蘭特隨隊移動 柯瑞、格林表贊同

2019-06-02 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



杜蘭特目前跟著球隊移動，柯爾的想法是希望讓他接受更好的治療。 美聯社 分享 facebook

勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）隨隊作客多倫多，不過卻沒有計畫出賽，主帥柯爾（Steve Kerr）表示，要杜蘭特跟著球隊移動，最主要原因是訓練團隊跟球隊隨行，柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）同意球隊作法，認為此舉能讓杜蘭特盡快上軌道。

杜蘭特確定總冠軍賽第二戰缺陣，外界推測最快也要第四戰才能歸隊，他在西區冠軍賽最後兩戰並未隨隊，而是在訓練基地復健，不過目前他已經跟著球隊移動，柯爾的想法是希望讓杜蘭特接受更好的治療。

柯爾表示，「訓練團隊都在這。除了他以外其他球員也需要訓練團隊，杜蘭特也希望能跟隊友同進退。」

格林為杜蘭特先前未跟球隊行動，導致外界捏造不實消息抱屈，「說他不是球隊一分子，他沒有出現等等。」但格林回憶年底自己也曾因傷缺陣，以及柯瑞養傷時，同樣未隨隊出征，「你會有自己的行程表，做完全不同的復健只為了歸隊。」

如今杜蘭特與球隊同行，格林表示感覺很棒，「你可以看到坐在前往練投的巴士上，一旦你跟球隊更緊密，也代表回到球隊正常行程不遠了。這一切都是傷勢復元的過程。」

柯瑞也呼應格林的說法，「每個人受傷後，都有段時刻感覺和球隊疏遠，很多時候甚至覺得無趣，尤其是球隊正在打冠軍賽。但杜蘭特調適地很好。」