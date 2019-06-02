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NBA／實現童年夢想 雷納德：每場能投20球

2019-06-02 08:44聯合報 記者林宋以情╱即時報導

率領暴龍隊隊史首闖總冠軍賽，暴龍隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）談起首戰擊敗衛冕軍勇士，坦言這是他生涯最棒經驗，特別是能夠讓他主導比賽，一場出手20球，如同實現童年夢想。

生涯自馬刺隊起家，雷納德2014年獲總冠軍賽MVP，轉戰多倫多後就率北國大軍創下隊史新猷，總冠軍賽首戰攻下23分、8籃板、5助攻，攜手32分的席亞康（Pascal Siakam）、20分的小加索（Marc Gasol）搶首勝。

雷納德不諱言，當球隊進攻繞著你打轉，感覺肯定不一樣，「當你在場上能夠主導比賽，肯定更有趣，感覺就像活在童年的夢裡一樣，一場能夠出手個20球。」

過去在馬刺隊，雷納德學習和傳奇球星鄧肯（ Tim Duncan）、帕克（Tony Parker）、吉諾布里（Manu Ginobili）並肩作戰，如今在暴龍隊則是一夫當關，雷納德說，「進攻戰術跟你來，而非上場做好一件事。畢竟如果你是聯盟菜鳥，除非你是聯盟前十大球星，很難獲得許多上場時間，甚至進攻繞著你打轉。」

雷納德表示，那感覺就像是把自己限制在一個小箱子裡，你得自己想辦法找出路，「但我從未把自己限制在一個小框架，當時機到來，經驗歷練會讓你成為一位優秀球員，能夠主宰進攻，在包夾中找到隊友。」

主帥諾斯（Nick Nurse）對雷納德期待更高，他不擔心雷納德的體能問題，即便他在東區冠軍賽後半段腳步有些蹣跚，諾斯說，「腳的問題我想不用太過擔心，我甚至希望他明天表現更好。」

雷納德暴龍馬刺
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