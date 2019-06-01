NBA／百威xNBA東西區爭BUD賽 周末信義區火熱開打

2019-06-01 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



NBA總冠軍賽如火如荼進行中，「百威xNBA東西區爭BUD賽」本周末(6/1)也在台北信義區火熱開戰，而在觀看比賽同時，享受一杯冰涼的百威啤酒絕對是種享受，身為NBA官方合作夥伴的百威啤酒也祭出好康，只要消費百威品項滿199元以上，就有機會前往美國觀看NBA季前賽。

繼5月18日百威xNBA超級籃板活動蔡哥落敗後，高人氣網紅howhow與蔡哥再度前來挑戰，今天（1日）的百威xNBA東西區爭BUD賽，兩人還找來隊友助陣，希望登上最終NBA王者寶座。

howhow找來藍亦明助陣，蔡哥則有小歐相挺，並在現場各找3名觀眾成為隊友，最終蔡哥隊在3場比賽中取得2勝，也替自己扳回一城，蔡哥說：「活動比想像中的累，但是非常好玩，希望大家都能前來同樂。」而NBA總冠軍賽正在進行中，蔡哥看好暴龍隊能夠以4：2奪冠，howhow也同樣看好暴龍，他說：「看NBA就是要喝百威。」

現場參與活動的球迷朋友也認為，觀看球賽時邊享受冰涼啤酒，絕對是人生一大享受，「這次百威啤酒讓大家有機會親臨現場觀看NBA，身為NBA忠實球迷的我們，絕對是個好機會。」明天（2日）「百威xNBA東西區爭BUD賽」還有一天，有興趣的球迷朋友不要再錯過，移動腳步來到信義區華納威秀中庭與大家一起同樂吧！

現在喝百威除了感受「透心涼」感覺外，還有機會獲得百威xNBA聯名贈品，即日起至6月17日只要將照片上傳FB或IG，分享喝百威看NBA的照片並完成相關步驟，就有機會獲得整組百威xNBA聯名贈品，且現在消費百威品項滿199元以上更有機會抽中2019年NBA季前賽機票及門票，喜歡看NBA的民眾們千萬不要錯過這次的百威啤酒活動唷！

※預測賽事及發票登錄活動網站：https://lihi.cc/Yiozl/udn601

※「喝百威看NBA」拍照抽整套贈品：https://is.gd/XYn3qW

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康