NBA／決賽復出體驗氣氛 卡珍斯：不可思議

2019-06-01 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



卡珍斯(中)。 路透 分享 facebook

四月拉傷左腿四頭肌，勇士隊中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）昨天在總冠軍賽首戰傷癒歸隊，儘管出賽僅8分鐘，卡珍斯對於能夠和球隊並肩作戰仍相當興奮，並且表示決賽氛圍非常不可思議，自己也樂在其中。

卡珍斯是在4月15日季後賽首輪與洛杉磯快艇第二戰拉傷，球團一度評估他歸隊可能性不高，不過他在休養六周後復出再戰，次節替補上陣，明顯還在找尋比賽節奏，出賽8分鐘，進帳2分，助攻和抄截各2，勇士隊最終109：118不敵暴龍。

撇開勝負不談，卡珍斯能夠在總冠軍賽復出，已經值得慶賀，他表示，非常開心能夠身在球隊中，「我不會視這些時刻為理所當然，能夠站上球場，沉浸在總冠軍賽的氛圍，感覺非常不可思議；我很高興能夠成為其中的一分子。」

主帥柯爾（Steve Kerr）強調卡珍斯的重要性，即便輸球，但禁區大將歸隊讓球隊進攻多了變化，只是仍需要一些時間，畢竟在高強度碰撞的總冠軍賽，對手速度也很快。

「他傳了些好球，也做些進攻戰術。」柯爾表示，現階段要卡珍斯立刻復元至受傷前狀態言之過早，「尤其在缺陣六周情況下，又是面對快速球風的隊伍，他已經做得很好。我們會再看影片，評估他接下來在球隊的角色。」